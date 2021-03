spazio-alle-idee:-i-concorsi-del-2021-dedicati-alla-progettazione

Toscanini – L’arte di Appendere / Manca ‘ncó ‘n plûch!

TOSCANINI lancia la seconda edizione del Bando di Concorso con tema “Toscanini – L’arte di Appendere / Manca ‘ncó ‘n plûch!” per la realizzazione di un elemento grafico / pittogramma in grado di trasmettere e rappresentare “vision” e “mission” del brand che si riassumono in questo motto aziendale: “manca ‘ncó ‘n plûch”. Plûch è il termine dialettale che si traduce infatti nella distanza infinitesimale tra il fatto bene e l’eccellente che TOSCANINI si impegna a colmare ogni giorno con creatività, bellezza e saper fare.

Il nuovo Bando 2021 è rivolto solo agli studenti maggiorenni dei corsi e delle facoltà di Belle Arti, Architettura, Design e Grafica Pubblicitaria. È ammessa la partecipazione come singolo oppure in gruppo. L’iscrizione è gratuita e gli elaborati, originali e inediti, dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 maggio 2021.

La commissione effettuerà la valutazione degli elaborati entro il 15 Giugno 2021, selezionando un unico progetto vincitore a cui verrà assegnato un premio di Euro 1.000,00. Per iscriversi al concorso e saperne di più: https://lartediappendere-concorso.toscanini.it/

Domus Academy Milano

Domus Academy mette a disposizione, per gli studenti di domani, numerose borse di studio tramite competition a progetto insieme sei partner di eccezione: Alessi, AKQA, 10 Corso Como, Lissoni&Partners, Technogym e Vogue Talents.

Ogni bando avrà una giuria dedicata che valuterà i progetti presentati, i quali potranno quindi concorrere per la vincita delle borse di studio, in relazione ai Master di:

-Business Design, in collaborazione con AKQA

-Fashion Design, in collaborazione con Vogue Talents

-Fashion Management e Luxury Brand Management, in collaborazione con 10 Corso Como

-Fashion Styling & Visual Merchandising, in collaborazione con Vogue Talents

-Interaction Design, in collaborazione con Technogym

-Urban Vision & Architectural Design, in collaborazione con Lissoni&Partners

-Product Design, in collaborazione con Alessi

-Visual Brand Design, in collaborazione con AKQA

-Service Design, in collaborazione con Technogym

-Interior & Living Design, in collaborazione con Lissoni&Partners

Bandi consultabili online sul sito: competition.domusacademy.com/



La deadline per l’invio dei progetti a Domus Academy è prevista per il 9 aprile.

Swarovski Foundation Institute: Creatives for Our Future

Swarovski Foundation annuncia il lancio di Swarovski Foundation Institute: Creatives for Our Future, un nuovo programma di sovvenzioni globali, in partnership con l’Ufficio delle Nazioni Unite, per sostenere e promuovere la prossima generazione di leader creativi nella sostenibilità.

SFI: Creatives for Our Future inizia con un invito aperto ai creativi di tutto il mondo, dai 18 ai 25 anni, nelle discipline di moda, design, arte, architettura, scienza, tecnologia e ingegneria. I candidati dovranno dimostrare come il processo creativo possa accrescere la consapevolezza e fornire soluzioni per lo sviluppo sostenibile.

Ulteriori dettagli sul programma, sul processo di candidatura e sulle sovvenzioni, sono disponibili su www.sfcreatives.org. Le candidature saranno aperte fino al 9 aprile 2021. Il 21 aprile saranno annunciati vincitori e un elenco completo dei mentori e degli insegnanti di tutoraggio, in concomitanza con la Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione delle Nazioni Unite.

RENDERING CONTEST by CENTROSTILEDESIGN

Il contest Rendering Centrostiledesign è organizzato dallo studio di progettazione nautica Centrostiledesign. L’obbiettivo è quello creare rendering di qualità, una foto realistica in grado di evidenziare al meglio i dettagli del progetto e di emozionare il cliente. Un pdf contenente tutte le indicazioni necessarie dei materiali e delle finiture già selezionate, sarà messo a completa disposizione del candidato dopo l’iscrizione.

La partecipazione al contest Rendering Centrostiledesign è gratuita ed è aperta a tutti i progettisti internazionali under 28. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 4 aprile 2021. Il vincitore riceverà un premio di € 800. Centrostiledesign offrirà inoltre al miglior candidato la possibilità di iniziare una collaborazione con lo studio. Visitate QUI il sito per tutte le informazioni.

MM Award 2021

Il contest MM Award, promosso da MM Company precede 3 tipi di iscrizioni diverse: studenti e creativi dai 18 ai 25 anni; professionisti, liberi professionisti e creativi dai 26 ai 35 anni; aziende, studi associati, studi professionali e collettivi di professionisti fondati da massimo 8 anni, senza limiti di età.

Il concorso MM Award 2021 si divide in 3 categorie: Fashion design, Product design e Interior design. Una menzione speciale per valorizzare i progetti delle aziende che meglio rappresentano il Made in Italy. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 30 aprile 2021, QUI tutte le informazioni sul premio MM Award 2021.

BAMBOO RUSH

Bamboo Rush 2021, organizzato da Labirinto Franco Maria Ricci, è un concorso internazionale per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design con il bambù. Il progetto deve avere carattere innovativo ed esaltare le caratteristiche intrinseche del materiale. Può essere destinato a uno dei seguenti ambiti: uso domestico, per uffici, edifici commerciali, scuole, ospedali ed altri spazi di pubblico utilizzo.

La competizione è aperta a tutti (si può partecipare sia singolarmente sia in gruppo) e si divide in due categorie:

– Junior: destinato a studenti regolarmente iscritti a scuole superiori di grafica, arredamento, design, facoltà di architettura o design, dottorati, master e corsi equipollenti. Per questa categoria è prevista una quota di partecipazione di € 30.

– Senior: destinato a designers, architetti, singoli o in gruppo, nonché lavoratori dipendenti diplomati o laureati operanti nel settore del design e della progettazione, artisti, creativi. Per questa categoria è prevista una quota di partecipazione di € 60.

Per la sezione senior il premio ammonta a € 2.500. Per la sezione junior, € 1.000. Le opere selezionate verranno esposte in una mostra dedicata. La scadenza è il 20 maggio 2021, QUI tutte le informazioni.

RoGUILTLESSPLASTIC® 2021 – Ro Plastic Prize

La “signora del design” Rossana Orlandi organizza per il terzo anno consecutivo il concorso internazionale RoGUILTLESSPLASTIC® – Ro Plastic Prize. Con questo premio, si vuole sfidare la comunità del design a riutilizzare i rifiuti di plastica prima che vengano dispersi nell’ambiente. Il riciclo e l’upcycling della plastica sono gli obbiettivi che questo premio vuole divulgare nel panorama della progettazione contemporanea.

La partecipazione al premio è gratuita e aperta ai designer di ogni paese. Il premio RO – Plastic Prize è suddiviso in 3 categorie: Urban and Public Furniture Design, Responsible Innovation Projects e Emotion on Communication. Al vincitore di ogni categoria andrà un premio di € 10.000. I progetti finalisti verranno inoltre esposti durante il Salone del Mobile 2020.

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 25 maggio 2021, QUI tutte le info.

IDEASxWOOD 2020/21

La terza edizione del Design Contest IDEASxWOOD 2020/21 by TABU è volto alla progettazione di disegni geometrici, organici o combinati, per superfici in legno. La partecipazione al concorso è libera e gratuita si rivolge a due categorie:

-Professionisti: a tutti i progettisti italiani e stranieri (non è obbligatorio uno specifico titolo di studio o di diploma/laurea) di età inferiore ai 39 anni.

-Studenti: a tutti gli studenti italiani e stranieri delle Università di Architettura e di Ingegneria, delle Scuole e degli Istituti di Design e delle Accademie di Belle Arti.

Il montepremi complessivo di € 10.000 sarà così ripartito: categoria professionisti: 1° premio € 5.000; categoria studenti: 1° premio € 5.000; sono previsti riconoscimenti minori al 2° e 3° Classificato e l’assegnazione di menzioni speciali. La scadenza è il 31 maggio 2021, QUI tutte le info.

COSENTINO DESIGN CHALLENGE

Il contest Cosentino Design Challenge (CDC), giunto alla sua quindicesima edizione, è diviso in 2 categorie: Architettura e Design. Per la categoria Architettura, si chiede agli studenti lo sviluppo di un progetto sul tema “Cucine con un’anima – nuove visioni per spazi di tutti i giorni”. Per la sezione Design, il tema è “Cosentino…materiali e sensazioni”.

Il premio Cosentino Design Challenge è aperto agli gli studenti di Design e di Architettura di tutto il mondo. Per ogni categoria sono previsti 3 primi premi, 3 secondi premi ed eventuali menzione d’onore. I 6 studenti vincitori dei primi premi riceveranno 1.000 € (o l’equivalente nella valuta del proprio Paese). La scadenza è il 21 giugno 2021, QUI tutte le info.