Romina Power dalla separazione con Albano al tradimento rivelato: ecco la verità

La storia d’amore tra Albano e Romina Power ha tenuto banco per anni, catturando l’attenzione di migliaia di appassionati. Eppure, il tradimento ha sconvolto tutto.

Romina Power e Albano (Gettyimages)

La storia d’amore tra Albano Carrisi e Romina Power ha catturato l’attenzione mediatica per diversi anni. Una relazione nata nel segno della musica, riuscendo a traslare tutto da un sentimento forte che ha unito la coppia per tanto tempo. Un sogno d’amore vissuto dai due, che ha ispirato anche tanti altri.

Il sentimento ha raggiunto una consapevolezza tale da arrivare a produrre musica per anni, canzoni interpretare magistralmente da questi due interpreti che per un periodo di tempo hanno letteralmente monopolizzato la scena nazionale.

Il 26 luglio 1970 sono poi arrivate le fatidiche nozze, e da lì anche una famiglia che ha visto l’arrivo di quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Albano e Romina, tra l’altro, hanno condiviso anche un dolore molto grande come quello della scomparsa della giovane Ylenia.

Un caso che ancora oggi tiene banco, e sul quale spesso la stessa Romina, cosi come gli altri figli, tornano per spiegare quando la speranza di ritrovare Ylenia un giorno sia ancora vive nei cuori di tutti.

Albano e Romina, la rivelazione sul tradimento

La storia tra i due personaggi, iconici nel mondo della musica, come noto è terminata negli anni 2000. Una fine inattesa, che ha provocato anche tempo anche grandi speculazioni su quelle che sarebbero state le motivazioni di questa improvvisa rottura.

Per diverso tempo si è pensato che fosse stata proprio la scomparsa di Ylenia a provocare, poi, la rottura tra i due. A distanza di anni, però, la verità è venuta a galla anche grazie alla dichiarazioni della stessa Romina che, al tempo, peccò di infedeltà.

Un aspetto che l’ha tormentata per anni, come ammesso dalla stessa cantante in alcune dichiarazioni riportate da piudonna.it: “Sono ancora tormentata dal rimorso per l’infedeltà. Lui mi era sempre stato fedele, io purtroppo no… Mio marito venne a saperlo nel peggiore dei modi anche se poi mi ha perdonata”.

Romina Power, con chi il presunto tradimento?

Per tanto tempo, in seguito alla separazione, si è ipotizzato chi potesse essere l’uomo del tradimento. In tanti puntarono il dito contro Kabir Bedi ed un bacio rubato proprio alla stessa Power.

In seguito anche il nome di Lorenzo Crespi, noto attore, è stato accostato proprio ad un presunto tradimento di Romina. Niente di tutto questo è stato, però, confermato nel corso degli anni.

La situazione, oggi, è molto cambiata. Albano ha in un certo senso perdonato Romina, e i due si sono mostrati nuovamente insieme (solo per motivi lavorativi, si intende) per continuare a cantare e portare in giro la musica che tanto li ha resi famosi in tutto il mondo.