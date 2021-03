rocco-schiavone-4-prima-puntata-in-replica

Rocco Schiavone 4 in replica, come rivedere la prima puntata

Stai cercando la replica della prima puntata di Rocco Schiavone 4? Debutta mercoledì 17 marzo 2021 su Rai 2 la quarta stagione della fiction diretta da Simone Spada liberamente tratta dai romanzi di Antonio Manzini, editi in Italia da Sellerio Editore.

Il quarto capitolo di Rocco Schiavone è formato in tutto da due puntate, in onda mercoledì 17 e mercoledì 24 marzo 2021. Come fare però se non riesci a seguire gli episodi in diretta su Rai 2?

Dal momento che stiamo parlando di co-produzione Rai Fiction, Cross Productions, e Beta Film con il sostegno di Film Commission Vallée D’Aosta, puoi recuperare le puntate della quarta stagione gratuitamente in streaming su RaiPlay.

continua a leggere dopo la pubblicità

Foto di backstage di Simone Spada durante le riprese di Rocco Schiavone 4 Stagione Credits Rai

Rocco Schiavone 4 su RaiPlay

Rocco Schiavone 4 è disponibile in streaming anche su RaiPlay, la piattaforma totalmente gratuita targata Rai. Per utilizzarla non è necessario sottoscrivere un abbonamento, ma basta iscriversi o effettuare l’accesso tramite e-mail o i profili social.

Una volta completata l’iscrizione, dovrai accedere al catalogo RaiPlay e digitare nello spazio per la ricerca il titolo della fiction con Marco Giallini.

Lui si riconferma infatti il protagonista di Rocco Schiavone 4, ma nel cast completo troviamo anche sono Ernesto D’Argenio, Christian Ginepro, Massimiliano Caprara, Gino Nardella, Alberto Lo Porto, Massimo Reale, Filippo Dini, Massimo Olcese e Francesco Acquaroli.

Rocco Schiavone 4 su Rai Premium

continua a leggere dopo la pubblicità

Al momento le repliche di Rocco Schiavone 4 stagione non sono disponibili in prima serata su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre.

Rocco Schiavone 4 quando in onda, programmazione

Quando va in onda Rocco Schiavone 4 su Rai 2? L’appuntamento è alle ore 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – mercoledì 17 marzo 2021

– mercoledì 17 marzo 2021 Seconda puntata – mercoledì 24 marzo 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Rocco Schiavone 4 su Rai 2 è soggetta a variazioni.