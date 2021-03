quando-il-«normale»-diventa-straordinario

Alle cose quotidiane Giulio Iacchetti riserva da sempre un’attenzione speciale. «Ne faccio elenchi di continuo», dice, «dagli oggetti e capi d’abbigliamento popolari che compro viaggiando per il mondo, a pezzi di design firmati. Se si è curiosi anche quelli più comuni riservano sorprese. Studio soprattutto gli oggetti giunti nel tempo a una definizione formale tale da essere divenute icone che non necessitano di alcun aggiornamento progettuale. Sono quasi incidenti di percorso per i designer, perché lì non resta niente da fare. Possono solo essere reiterati. Per me sono ispirazioni per farne poi una mostra, un libro».

È accaduto spesso. Come con Italianità (2008), volume-percorso, edito da Corraini, tra trenta piccole cose che lontane da pizza-mafia-mamma costituiscono un microcosmo simbolico condiviso in tutta Italia. O con Mollette da bucato (2017), mostra alla Triennale di Milano sulle tante risposte progettuali a un unico bisogno: pinzare su un filo dei panni ad asciugare.

«Il designer è un recettore dei messaggi subliminali che sono nelle cose e che la gente non percepisce. Lui li trasforma in altre cose, tanto performanti quanto con una qualità estetica eccezionale». L’importante è non irrigidirsi mai troppo. «Nel lavoro», continua Iacchetti, «ho un atteggiamento eclettico, evito i dogmatismi. I miei progetti possono partire da un oggetto ready-made, altri da uno più tecnico, altri da un materiale, altri anche dalla forma perché credo che un certo gusto formale fine a se stesso debba rimanere. Qualsiasi oggetto è anche scultura, presenza fisica. È un aspetto che non va ignorato. Il designer», conclude Iacchetti, «deve offrire un ventaglio di proposte tale che la gente vedendole si senta in un’area di comfort e possa scegliere in libertà».

La scrittrice e artista americana Pati Hill (1921-2014) creò Alphabet of Common Objects (1977-1979) a casa, fotocopiando gli oggetti di ogni giorno. Spazzole, calzini, tutto. Ne nacque un diario intimo di cui l’artista organizzò le “pagine” secondo quello che ebbe a definire un «grandioso piano di interazione».