Love & Anarchy avrà una seconda stagione

Love & Anarchy 2 ci sarà

Love & Anarchy 2 si farà: la serie svedese avrà una seconda stagione. La notizia è giunta dal colosso dello streaming nella giornata di martedì 12 marzo: i nuovi episodi sono attesi nel corso del 2022 su Netflix.

Love & Anarchy returns for a second season in 2022 which means WE GET MORE OF BJÖRN MOSTEN!!! pic.twitter.com/a6kIuzvPv8 — Netflix Nordic (@NetflixNordic) March 12, 2021

Ha esordito mercoledì 4 novembre Love & Anarchy, seconda produzione originale svedese targata Netflix dopo Quicksand del 2018.

La serie in otto episodi è ideata da Lisa Langseth, che l’ha diretta e l’ha scritta con Alex Haridi. Protagonista della vicenda è Sofie (Ida Engvoll), una consulente in carriera con un marito e due figli. Quando viene incaricata di rinnovare una vecchia casa editrice in declino, Sofie farà la conoscenza del tecnico informatico Max (Björn Mosten). Tra i due si innescherà un gioco di sguardi di flirt che li porterà ad affrontare conseguenze inaspettate.

Completano il cast della serie Johannes Bah Kuhnke (Johan, il marito di Sofie), Björn Kjellman (Ronny, il capo di Lund & Lagerstedt), Reine Brynolfsson (Friedrich), Gizem Erdogan (Denise) e Carla Sehn (Caroline, la receptionist dell’azienda).

A seguito del suo esordio avvenuto lo scorso novembre, la prima stagione ha riscosso un buon successo in diversi Paesi al di fuori della Svezia, assestandosi anche nella classifica dei dieci titoli più visti in Italia.

Ad oggi Love & Anarchy risulta l’unica produzione attiva che Netflix ha per la Svezia. La precedente, Quicksand, era una miniserie e in quanto tale non si è prolungata oltre la prima e unica stagione. Il fatto che la competizione sia piuttosto scarica (o in questo caso, nulla) incrementa non di poco le prospettive di un rinnovo per Love & Anarchy.

Adesso che è stata rinnovata, la seconda stagione dovrà fare i conti con le sfide logistiche e organizzative dovute all’emergenza sanitaria Covid-19 che le produzioni televisive si ritrovano ad affrontare. I nuovi episodi della serie saranno girati nei prossimi mesi e arriveranno su Netflix non prima del 2022.