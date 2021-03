L’ombrello di Flavio Briatore da 40 mila Euro: Il perché è sconvolgente | Arrivano le contestazioni

Un marchio di Flavio Briatore, ha messo in commercio il modello di un ombrello dal costo di 40mila euro: Il perché vi lascerà senza fiato

L’ombrello in pelle di coccodrillo della Billionaire Couture (Web Source)

Si chiama Billionaire Couture la marca di moda extra lusso gestita dall’imprenditore Flavio Briatore. Tramite l’ingegno del designer Galasso il brand, made in Italy, ha portato alla luce un modello di ombrello dal costo di 40mila euro. I materiali che lo compongono sono stati lavorati a mano ed è idrorepellente.

La cosa particolare, che caratterizza questo ombrello, è la pelle con cui è stato costruito. Si parla di pelle di coccodrillo, che va a caratterizzare anche altri abbigliamenti. In effetti, Billionaire Couture è famoso per i modelli dedicati esclusivamente all’uomo. Oltre all’abbigliamento, la vendita si concentra anche su accessori, scarpe e valige.

Il Billionaire Couture: marchio che vende l’ombrello da 40mila euro

Lo stile dei modelli Billionaire Coutre (GettyImages)

L’idea di industria tessile di Briatore si sta espandendo anche verso l’Asia, dove è stato aperto il primo mono marca a Macao. Il Billionaire Couture è famoso per vendere un modello di ombrello da 40mila euro e lo mette a disposizione di chiunque lo voglia, basta prenotarlo però.

Il negozio di Macao ha uno spazio di 160 metri quadrati ed è situato all’interno di The Shoppes at the four season, un mega centro commerciale della città. La boutique offre anche una Vip suite privata, che permette delle esclusive nello shopping. Ad ora, questo marchio Made in Italy conta 27 mono marca e 60 multi brand.

The Party is in Vegas! pic.twitter.com/4plUiM4RqP — Billionaire Couture (@Billionairelv) April 28, 2016

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: La villa di Elon Musk a Los Angeles: La tecnologia non ha limiti

LEGGI QUI: Dati Istat, crollo percentuale su compravendita e mutui

APPROFONDISCI ANCHE: Flavio Briatore si scaglia pesantemente contro l’istituzione: Spara come un mitra

Il mondo animalista mette sotto osservazione Flavio Briatore

Manifesti animalisti contro Briatore (Web Source)

Gli animalisti in passato avevano preso di mira l’imprenditore italiano. Se si pensa che il materiale principale con cui è stato creato l’ombrello da 40mila euro è la pelle di coccodrillo, si capisce il modo produttivo di pensare del milionario.

La galassia Veg tempo fa si era già indignata pesantemente verso Briatore, quando alcune foto ritraevano lo stesso a caccia di faggiani. “A Flavio Briatore e a ogni cacciatore mostriamo la nostra riprovazione e il disprezzo”, comunicavano dall’associazione Centopercentoanimalisti. Questi ultimi hanno anche affermato che non interessava loro in quel momento “delle discutibili e discusse” modalità di produzione nelle attività del milionario.