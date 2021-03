l’etichetta-che-penalizza-i-cibi-italiani:-favorevole-walter-ricciardi,-scoppia-il-caso-nel-governo

Il pensiero di Walter Ricciardi, consulente sia di questo esecutivo sia del precedente, sul nutriscore è diametralmente opposto alla posizione del Governo per cui lavora.

Il consigliere del ministero della Salute è finito al centro della polemica per il suo sostegno al sistema di etichettatura, già attivo in Francia e in altri Paesi, che rischia ora di creare una profonda crisi all’interno del Governo.

Nutriscore è un sistema di etichettatura dei cibi a semaforo proposto dalla Francia, sostenuta da Bruxelles, ma fortemente osteggiato da alcuni Paesi, Italia in testa.

A firmare l’appello di circa 280 scienziati europei per l’introduzione nell’Unione europea del cosiddetto Nutriscore è stato anche Walter Ricciardi.

L’appoggio del consulente alla Salute risulta più che mai insolito, soprattutto per la tempistica! Forse Ricciardi non aveva chiara la posizione italiana sul tema? Un’ipotesi difficile da sostenere visto che proprio in queste ore il ministro delle Politiche agricole alimentari Stefano Patuanelli è andato in Commissione Agricoltura alla Camera per illustrare le sue linee programmatiche: “Il sistema a semaforo Nutriscore è inconcepibile, ingiustificato e inaccettabile. Voglio essere chiaro: è una battaglia che l’Italia deve fare come sistema Paese. L’obiettivo è dare informazioni veritiere ai cittadini. Il Nutriscore è un pericolo reale che potrebbe compromettere il sistema agroalimentare italiano”.

Da più parti politiche sono arrivate richieste di chiarimento. La Lega con Matteo Salvini ha chiesto le dimissioni di Ricciardi, Italia Viva con la deputata Maria Chiara Gadda ha attaccato: “Come può firmare un appello contro l’Italia e tacciare il Governo di becero lobbismo?”.

Anche le associazioni di categoria sono insorte chiedendo al Governo di fare chiarezza sulla posizione assunta dal Paese.

Nel 2020 Bruxelles ha annunciato che per la fine del 2022 avrebbe introdotto un nuovo sistema di etichettatura nutrizionale obbligatoria nella parte anteriore delle confezioni per aiutare i consumatori nello scegliere i cibi più sani da mettere in tavola.

Il Nutriscore, proposto dalla Francia, è un sistema a semaforo che assegna un bollino dal verde al rosso in base alla presenza di zuccheri, grassi o sale nei cibi.

L’Italia da tempo si batte contro un’etichettatura penalizzante per i prodotti d’eccellenza del Made in Italy.

L’etichetta assegnerebbe, infatti, al parmigiano reggiano il bollino arancione: un giudizio che punta il dito sulla quantità di grassi presenti nell’alimento. Per non parlare della mozzarella di bufala o dell’olio extravergine di oliva.

La proposta italiana alternativa al Nutriscore si chiama “sistema a batteria”, con cui viene rappresentata una batteria senza l’uso di colori che connotano il prodotto indicando sia la quantità esatta di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale, sia la quantità di assunzione giornaliera raccomandata e da non superare.

Claudio Messora