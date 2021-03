isola-dei-famosi:-nuovi-naufraghi,-prova-ridicola

Che cosa è accaduto al povero Beppe Braida? Non ha fatto in tempo a naufragare sull’Isola dei famosi che ha subito fatto ridere. D’accordo che fa il comico, ma così presto non se l’aspettava nessuno. Il momento incriminato? La prima prova, che è stata un vero disastro.

Beppe Braida è uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei famosi. Ma l’inizio della sua avventura non è certo delle più luminose, diciamo così. Insieme a Valentina Persia ha dovuto affrontare subito, appena messo piede sulla spiaggia dell’isola, l’altra coppia di naufraghi, formata da Brando Giorgi e Miryea Stabile.

Braida è un Burinos

Lui e Valentina sono stati inseriti immediatamente nel gruppo dei Burinos, Brando è Miryea tra i Rafinados. Che cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto affrontare la cosiddetta “vasca della vergogna”. Al di là del fatto di poter fare una figuraccia appena naufragati, i quattro nuovi concorrenti hanno una grandissima responsabilità nei confronti degli altri naufraghi: chi vincerà la prova, infatti, porterà del cibo alla propria squadra.

I Rafinados vincono la prova

Saranno i Rafinados a vincere la prova e potranno quindi regalare ai propri compagni di squadra del churros e della crema di nocciole e cacao. E mentre il team dei vincitori mangia felice e a quattro palmenti, gli altri non possono far altro che stare a guardare. D’altra parte il comico non era nemmeno riuscito a stare in piedi un secondo mentre con gli avversari era impegnato nel tiro alla fune.

Alla fine addirittura è caduto dentro la vasca. Speriamo per lui che riesca pian piano a rimettersi in piedi (letteralmente) e a dimostrare che anche lui un posto su isola se lo merita. E non mi sarà invece sono una “zavorra” per gli altri