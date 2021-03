Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei famosi: Gascoigne ci prova con Martani? Foto compromettenti di…

Che cosa sta accadendo tra due naufraghi dell’Isola dei famosi? Un giornale britannico parla di foto compromettenti. Ma chi sono i naufragi in pericoloso avvicinamento? Si tratta dell’ex calciatore Paul Gascoigne e della vegana e no-vax Daniela Martani.

Sull’Isola dei famosi potrà mai esserci una relazione tra Paul Gascoigne e Daniela Martani? I due sono un po’ come il diavolo e l’acqua santa, l’eccesso e la sua regolatezza da un lato, la filosofia vegana e no-vax dall’altra.

Sulla carta verrebbe da dire zero assoluto. Ma c’è chi scommette che tra i due sia già scattato un certo feeling e che, addirittura ci siano delle foto compromettenti.

Le foto compromettenti di Gascoigne con la Martani

A rivelarlo e il The Mirror, giornale inglese che ama molto mettere il naso nelle faccende private altrui. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano Libero, l’ex calciatore e la ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbero stati immortalati in atteggiamenti complici e affiatati.

Sulla spiaggia dell’Honduras ridono e scherzano, stanno spesso insieme e, rispetto alla conoscenza che è stata fatta in questi giorni con gli altri naufraghi, la loro sembrerebbe in fase, diciamo così, avanzata.

La crema galeotta

Molto più di quello che ci si sarebbe mai potuto immaginare. Secondo il tabloid britannico i due sarebbero dunque molto vicini e addirittura Gascoigne sarebbe stato pizzicato mentre li spalma la crema sulla schiena. Direte voi: sono su un’isola incontaminata e il sole è cocente: che cosa c’è di così strano? Nel gesto in sé nulla.

Ma secondo il The Mirror sarebbe il modo molto provocante con cui avviene il gesto a destare piccanti sospetti. Le cose sono solo all’inizio ma il mare, il tramonto, la fame, il senso di lontananza dalla realtà potrebbe spingere i due a un ulteriore pericoloso avvicinamento. Se la sregolatezza dovesse davvero incontrare i mille tarli nella testa della Martani sarebbe davvero una notizia bomba.