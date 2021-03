Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei Famosi: chi è Akash Kumar? Carriera e vita privata

Tra i naufraghi di questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi c’è anche il modello Akash Kumar, conosciuto anche come “occhi di ghiaccio”. Ma cosa sappiamo su di lui? Quanti anni ha? Quando è iniziata la sua carriera? È fidanzato? Scopriamo tutto sul l’indossatore.

Fra i naufraghi che affrontano le durissime sfide dell‘Isola dei Famosi c’è anche Akash Kumar che ha deciso di mettersi alla prova nel reality. Ma cosa sappiamo su di lui? Nel video di presentazione per la sua partecipazione al reality, condotto da Ilary Blasi, Kumar si descrive come “modello, figlio di Zeus, altruista, juventino, body care”.

Del bellissimo 30enne sappiamo, poi, che ama il calcio e mette al primo posto la cura del corpo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Akash Kumar: la carriera

Akash Kumar ha iniziato molto presto la carriera di modello: a 6 anni già sfilava in passerella per alcuni brand per poi diventare indossatore. Appena ha ottenuto il diploma, ha proseguito in quest’ambito arrivando a collaborare per diverse aziende importanti della moda.

Con lo pseudonimo di Pablo Andreis Romeo ha preso parte a Ciao Darwin; ha preso parte anche a Temptation Island, come “tentatore”, ma si è fatto chiamare Andrea. E proprio questo scambio di nomi ha creato confusione nel 2018 quando il modello è entrato fra la rosa concorrenti di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

Il modello ha dovuto spiegare il motivo per cui avrebbe cambiato il suo nome, fra le motivazioni il giovane ha rivelato che dovesse aiutare la madre che era in quel periodo malata.

Akash Kumar, vita privata

Akash Kumar è nato il 16 novembre del 1991 a Nuova Delhi in India. La moda è di casa nella famiglia: la madre, di origine brasiliana, infatti è stata una modella; il padre, di origine indiana, è un imprenditore della pelletteria.

Dopo il divorzio dei genitori, Akash dall’India si è trasferito con la mamma in Italia, a Verona. Kumar è molto riservato e sulla sua vita privata si sa molto poco. Ma sappiamo che vorrebbe diventare attore e, quindi, ha iniziato a frequentare dei corsi di recitazione.

È fidanzato? È un mistero. Anche se le indiscrezioni parlano di un flirt con un’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate.