Giovedì 18 marzo 2021: Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19

Oggi, giovedì 18 marzo, è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Istituita per legge (ieri) nel Parlamento italiano.

“Testimoniare il nostro essere uniti, il nostro stare insieme come sindaci, senza distinzione di appartenenze geografiche o politiche, è un segnale importante di fiducia e di speranza da trasmettere alle nostre comunità ancora fortemente colpite. Vorrei chiedervi di condividere un gesto. In concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, prevista per le ore 11, ritroviamoci davanti ai nostri municipi, indossando la fascia tricolore, per osservare un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz’asta“, è l’appello lanciato dal presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Il 18 marzo 2020 ci furono 2978 decessi in Italia e, a Bergamo, intervennero i camion dei militari per il trasporto delle bare (fuori città, per la cremazione).