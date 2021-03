giovanni-maga-a-wired-health:-“astrazeneca?-sospensione-dovuta,-ma-no-alla-paura”

Intervenendo a Wired Health, Giovanni Maga (Cnr), ha difeso la scelta di Aifa, ma ha rassicurato rispetto all’efficacia e alla sicurezza del vaccino AstraZeneca

La sospensione “di qualsiasi farmaco per cui si rilevino delle possibili reazione non registrate prima è un atto dovuto”. Ma la decisione di fermare la somministrazione del vaccino AstraZeneca “non deve essere motivo di preoccupazione o di esitazione: tutti i vaccini a disposizione sono sicuri”. Così Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, ospite nel pomeriggio di oggi di Wired Health, l’evento che Wired dedica all’innovazione nel settore della salute. Parlando del vaccino prodotto dall’azienda britannica, lo studioso ha precisato che “dai dati di farmacovigilanza non c’è nessuna indicazione che dia reazioni secondarie superiori a quelle di altri prodotti. E che queste reazioni si registrano in meno dell’1% delle persone vaccinate e si risolvono senza conseguenze”.

Rispetto ai casi segnalati di trombosi ed embolia, “l’analisi retrospettiva su 10 milioni di dosi inoculate non ha evidenziato alcun aumento di rischio rispetto alla popolazione generale”. E le autopsie sui corpi delle persone decedute successivamente alla vaccinazione “è stato escluso ogni nesso causale con il vaccino”. Per questo Maga invita a non temere l’inoculazione, principale arma per porre fine alla pandemia.