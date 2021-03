La focaccia con fave, salumi e formaggi è un piatto unico di quelli da portare in tavola a pranzo, oppure per le abbondanti colazioni che si fanno a inizio primavera, o ancora da portare nello zaino per una scampagnata che prevede un pic nic.

Strettamente legata all’inizio della primavera per l’uso di un ingrediente stagionalissimo come le fave, questa focaccia tiene insieme il pane, le fave, i formaggi e il salame, che sono il connubio tipico delle mattine di festa, soprattutto nel periodo pasquale. L’idea è un po’ quella delle pizze salate ai formaggi tipiche del Centro Italia, in questa versione però si aggiungono molte cose, e il pane diventa un piatto unico di per sé, anche a prescindere dal companatico.

La preparazione è articolata, ma assolutamente non difficile, la ricetta prevede dosi abbondanti perché questo è il classico piatto da condividere in compagnia, accompagnato da qualche buona libagione rinfrescante.

Durata

Tempo di preparazione: 1 ora



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

20 persone

Ingredienti

Per la focaccia:

550 g Farina 0

200 g Semola Di Grano Duro rimacinata

400 g Baccelli Di Fave

300 ml Acqua

18 g Lievito di birra fresco

30 g Olio Extravergine D’Oliva

15 g Sale

150 g Salame

Per completare:

100 g Fave Sgranate crude

qb Sale

qb Olio Extravergine D’Oliva

Per farcire:

350 g Robiola

150 g Caprino

250 g Fave

20 fette Salame

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della focaccia con fave, salumi e formaggi, iniziate pulendo le fave: spezzate i baccelli a una delle stremità, tirate verso il basso, così eliminerete anche il filo laterale, sgranate le fave eliminate il picciolo dei semi e teneteli da parte.

Tagliate i bordi esterni ai baccelli, raschiate la peluria interna e tagliate in 2-3 parti.



Tuffate i baccelli in abbondante acqua salata e fate cuocere finché non saranno teneri, scolate e fate sgocciolare bene.

Quando saranno freddi, frullateli finché non otterrete una crema liscia.

Versate l’acqua tiepida in una ciotola, aggiungete il lievito, mescolate con le mani per far sciogliere il lievito.



Aggiungete metà delle farine, la crema di baccelli di fave, il sale, l’olio e sempre mescolando aggiungete il resto della farina.



Impastate per far amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Mettete l’impasto in una ciotola leggermente unta, coprite con la pellicola e fate lievitare la prima volta, finché non avrà raddoppiato di volume.



Nel frattempo, tagliate il salame a fette spesse 2-3 millimetri e poi a cubetti.

Versate l’impasto lievitato su un piano da lavoro, allargatelo delicatamente con le mani e aggiungete il salame, amalgamate impastando.



Rimettete l’impasto nella ciotola e coprite, fate lievitare una seconda volta, ancora fino al raddoppio.

Ungete una teglia da 30×40 cm.

Rovesciate delicatamente l’impasto lievitato nella teglia, stendete la pasta con le mani, fate lievitare la terza volta, ancora fino al raddoppio.



Preriscaldate il forno a 220 gradi.

Quando la focaccia sarà lievitata, decorate la superficie con 100 g di fave crude, aggiungete un pizzico di sale e un filo di olio.



Infornate la focaccia e fate cuocere circa 15-20 minuti.

Mentre la focaccia cuoce, preparate la farcia, tuffate i 250 g di fave in abbondante acqua salata, fate bollire per 2-3 minuti, scolate le fave e tuffatele in acqua ghiacciata.



Scolate, eliminate la pellicina esterna e tagliatele a pezzettini.



In una ciotola mescolate il caprino con la robiola, aggiungete anche i pezzettini di fave e amalgamate bene.



Sfornate la focaccia e fate raffreddare.



Tagliate la focaccia in 20 cubotti, dividete a metà e farcite con la crema di formaggi e fave e il salame.