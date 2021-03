fidesz,-il-partito-di-orban,-lascia-anche-il-ppe:-“e’-arrivato-il-momento-di-salutarci”

Il partito ungherese di Viktor Orban dopo avere abbandonato il gruppo del Ppe al parlamento europeo lascia anche il Partito popolare europeo. Lo annuncia la ministra ungherese Katalin Novak che su Twitter posta una lettera indirizzata ad Antonio Lopez-Isturiz, segretario generale del Partito Popolare Europeo. “Fidesz non ha più intenzione di restare membro del Ppe”, si legge nella missiva. La stessa ministra nel tweet aggiunge: “‘è arrivato il momento di salutarci”.

Il Ppe aveva sospeso Fidesz in vista delle elezioni parlamentari europee nel 2019, ma si è fermato prima di espellerlo definitivamente, nonostante il primo ministro Viktor Orban avesse firmato manifesti che demonizzavano Jean-Claude Juncker, membro del Ppe e allora capo della Commissione europea. “Penso che il signor Orban sia molto lontano dai valori cristiani democratici di base”, replicò Juncker all’epoca.

Fidesz aveva già lasciato il gruppo del Ppe al Parlamento europeo, all’inizio di questo mese. Il Ppe è il più grande partito al Parlamento europeo e il suo più grande contingente nazionale sono i conservatori tedeschi di Angela Merkel. Le politiche nazionaliste di Orban sono attrattive per i blocchi europei più piccoli a destra del Ppe come l’Ecr euroscettico, o l’Id di destra che include il NationalRally francese e la Lega italiana di estrema destra.

Orban ha detto in passato di essere in trattative con partiti che la pensano allo stesso modo su una nuova alleanza politica. Orban, 57 anni, è in carica dal 2010. Dovrà affrontare le elezioni nel 2022 con l’opposizione unita contro di lui per la prima volta, e i sondaggi di opinione sono molto incerti.