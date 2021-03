È finita tra Arisa e il suo compagno: ecco perché si sono lasciati e come è successo

La storia d’amore tra Arisa ed il suo compagno Andrea Di Carlo pare davvero essere giunta al capolinea; i due sarebbero stati prossimi alle nozze, già fissate per il 2 settembre, ma un ripensamento (quasi) dell’ultimo minuto ha mandato a monte il matrimonio.

Intervistata da Mara Venier a Domenica In, Arisa è scoppiata in lacrime parlando della sua storia con Andrea, ma, da quanto trapela, le parole di Arisa nel salotto domenicale di Mara Venier sarebbero state la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto da spingere l’ormai ex compagno della cantante a lasciarla.

Come rilasciato sul settimanale Oggi, Andrea Di Carlo si dice deluso da Arisa e dal suo comportamento, rimproverandole di non aver mai del tutto dimenticato il suo ex:

“Tra me e Arisa è finita. Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato. Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello.”

Lo sfogo di Andrea prosegue anche su Instagram, dove scrive: