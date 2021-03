“Digital Mourning”: Neïl Beloufa all’HangarBicocca

Protagonisti sono il mondo digitale, con le sue insidie, e i paradossi della società contemporanea, attratta dall’esistenza di un affascinante milieu tecnologico e dalla sua parallela estinzione. “Digital Mourning”, in programma fino al 18 luglio al Pirelli HangarBicocca di Milano (a cura di Roberta Tenconi), è la prima grande personale dedicata a Neïl Beloufa (Parigi, 1985) da un’istituzione italiana e nasce da una riflessione sull’attuale panorama, dominato dal digitale in ogni sua declinazione. La mostra allude, fin dal titolo, a una delle principali contraddizioni della nostra epoca: l’associazione dei due vocaboli “digital” e “mourning” rievoca il potenziale conflitto sotteso tra vita e artificio, una dimensione in cui la stessa esistenza viene simulata attraverso modelli matematici e algoritmi pensati per comprenderne l’essenza. Giocando sulla commistione dei generi, fra allegoria e tensione conoscitiva, “Digital Mourning” si configura come una complessa installazione multimediale concepita appositamente per lo spazio dello Shed di Pirelli HangarBicocca, e al contempo fornisce una retrospettiva sulla produzione video dell’artista franco-algerino.

Neïl Beloufa Veduta della mostra, “Digital Mourning” Pirelli HangarBicocca, Milano, 2021 Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano Foto: Agostino Osio

Il percorso espositivo è composto da un’ampia selezione di opere che ripercorrono la carriera di Beloufa dagli esordi fino alle produzioni più recenti, alcune delle quali proiettate all’interno delle installazioni multimediali. Lo spazio, che evoca un luna park, accoglie anche un’ampia selezione di sculture, mentre la mostra si caratterizza per una serie di “Hosts” o “Ghosts”, voci narranti programmate per dare ordini e guidare lo spettatore. Ciò significa, come spiega l’artista, che il pubblico è «in una posizione libera ma scomoda, cosa che dovrebbe portare a pensare a ciò che viene mostrato invece di crederci acriticamente». Il dispositivo simula il flusso ininterrotto di informazioni in cui oggi si concreta il consumo culturale, giocando sugli stereotipi e sulla capacità media di attenzione dello spettatore, fornendo istruzioni per visionare i contenuti direttamente da casa. In occasione della personale “Digital Mourning”, Pirelli HangarBicocca sarà partner della prima monografia realizzata sull’artista. Il volume, edito in edizione bilingue dalla casa editrice parigina After 8 Books tratteggia in oltre trecento pagine il percorso artistico di Neïl Beloufa e ne descrive il metodo produttivo, così come il lavoro all’interno del suo studio (luogo in cui realizza tutte le sue opere). Con un ricchissimo apparato iconografico e testuale, il libro propone saggi di Yilmaz Dziewior, Ruba Katrib, Jesse McKee, Guillaume Desanges, e Negar Azimi.