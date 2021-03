Detto Fatto, Bianca Guaccero prima dice: “Siamo tutti un po’ così” e poi, molto a disagio, lascia lo studio

Spread the love











Bianca Guaccero è un volto della Rai molto amato. La Guaccero piace perché sembra una giovane donna molto alla mano che si imbarazza, si mortifica, si stupisce e si diverte come tutti noi. Non sembra affatto una vip che sta in un mondo tutto suo ma è perfettamente calata nel ruolo di mamma e si prende in giro da sola sulla difficoltà che ha di trovare un amore dopo la fine del suo matrimonio, tanto che da sola si è detta che per lei l’unica speranza è di partecipare al programma di Maria De Filippi, Uomini e donne e trovare lì l’anima gemella. La Guaccero, che conduce insieme a Jonathan, ha con lui un bel rapporto e un bel feeling e questo traspare dai momenti di conduzione che condividono.

Binaca Guaccero a Detto fatto dice “Siamo tutti un po’ così” e poi lascia lo studio

Ieri, durante la puntata di Detto fatto, Bianca Guaccero ha vissuto qualche momento di grande imbarazzo ma con ironia perchè Jonathan Kashanian che stava curando la sua rubrica SuperClassifica si stava occupando delle “Le stranezze dei vip“.

Ad un certo punto ha parlato dello chef del programma Beniamino Baleotti e, a proposto della esibizione che ha fatto con l’arpa, Jonathan ha fatto una battuta sugli Spaghetti alla Chitarra.

Bianca Guaccero che non se la aspettava, appena ha capito la battuta ha commentato così: “Oggi siamo tutti un po’ così” e, scherzando è andata via dallo studio.

Bianca Guaccero si cimenta con lo chef Baleotti a preparare le lasagne

Bianca Guaccero si è cimentata con lo chef Baleotti nella preparazione delle lasagne e, poiché indossava una camicia con delle maniche importanti, ha detto: “Non è preparata questa cosa come si può vedere altrimenti non mi sarei messa queste maniche”, e lo chef le ha detto: “Sei un disastro ma un guazzabuglio dietro l’altro alla fine ce l’hai fatta” e Bianca Guaccero gli ha risposto così: “Al più presto faccio uno studio intensivo su come si prepara al meglio la pasta sfoglia”.

Qualche puntata fa, Bianca Guaccero aveva fatto un appello a Leonardo Pieraccioni e gli aveva detto a proposito del desiderio che ha di lavorare con lui: “È una vita che te lo chiedo ma tu niente”.

