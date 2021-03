Coronavirus nel mondo: in Brasile più morti in un anno di Covid che per Aids in 23

Le vittime causate in Brasile dal Covid-19 in un anno di pandemia hanno già superato quelle per Aids registrate negli ultimi 23 anni. Le morti per Covid-19 sono ad oggi 284.775 mentre quelle causate dall’Aids dal 1996 al 2019 sono 281.156. Lo rivela il ministero della Salute, che monitora le vittime per Aids solo dal 1996 anche se la Sindrome da immunodeficienza acquisita è presente in Brasile dal 1982. La media annua di vittime causate dall’Aids in Brasile oscilla tra 10 e 12 mila, precisa il ministero.

L’Onu studia gli effetti di meteo e smog sulla pandemia

La trasmissione del Covid potrebbe diventare stagionale, ma non ci sono ancora dati sufficienti per suggerire di affidarsi alle condizioni del tempo e alla qualita’ dell’aria per adattare le misure di controllo della pandemia. Più di un anno dopo lo scoppio della malattia in Cina, ci sono ancora incognite sulla sua trasmissione. Di conseguenza, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ha istituito una task force di 16 esperti per studiare l’influenza dei fattori meteorologici e della qualità dell’aria sulla pandemia. Il loro primo rapporto trova che la stagionalita’ delle malattie virali respiratorie – in particolare il picco della stagione fredda per l’influenza e i coronavirus che causano il raffreddore nei climi temperati – ha suggerito che il Covid “sarebbe una malattia altamente stagionale se persistesse per diversi anni”. Gli studi di modellazione dei processi hanno dimostrato che la sua trasmissione “potrebbe diventare stagionale nel tempo, suggerendo che sarebbe possibile fare affidamento su fattori meteorologici e di qualita’ dell’aria per monitorare e prevedere” la malattia in futuro. Tuttavia, dicono ancora i ricercatori della WMO che e’ ancora troppo presto per prendere in considerazione questi fattori, e il WMO nota che la dinamica della trasmissione di Covid l’anno scorso “sembra essere stata regolata principalmente da interventi governativi piuttosto che da fattori meteorologici”. “In questa fase, i dati disponibili non supportano l’uso di fattori meteorologici e di qualità dell’aria per permettere ai governi di allentare le misure che prendono per ridurre le trasmissioni”, ha detto il dottor Ben Zaitchik, co-presidente della task force e membro del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie della Johns Hopkins University, Baltimora. “Nel primo anno della pandemia, abbiamo osservato ondate di contaminazione durante le stagioni calde e nelle regioni calde. Non ci sono prove che questo non possa accadere di nuovo nel prossimo anno”, ha aggiunto in una dichiarazione. Ancora: mentre gli studi di laboratorio hanno trovato alcune prove che il virus sopravvive piu’ a lungo in condizioni fredde e secche con bassa radiazione ultravioletta, non hanno ancora indicato se i fattori meteorologici hanno un’influenza significativa sui tassi di trasmissione in condizioni reali. Secondo la task force, non ci sono ancora prove conclusive dell’influenza dei fattori di qualita’ dell’aria. Anche se i dati preliminari mostrano che la cattiva qualita’ dell’aria aumenta i tassi di mortalita’, l’inquinamento non ha dimostrato di avere un impatto diretto sulla trasmissione per via aerea della SARS-CoV-2.

Covid: la Cina registra 6 nuovi casi, tutti dall’estero

La Commissione Nazionale della Sanità cinese ha annunciato 6 nuovi casi di contagio da coronavirus SARS-CoV-2, tutti provenienti da fuori dei suoi confini. I sei contagiati sono viaggiatori dall’estero nell’area metropolitana di Shanghai (est, 2), e nelle province di Tianjin (nord-est, 3) e Guangzhou (sud-est, 1). Con queste cifre – nemmeno una singola infezione locale dallo scorso 15 febbraio – la Cina prolunga la tendenza al ribasso in termini di nuovi positivi: il Paese asiatico ha rilevato 4 casi il martedì, 13 casi il lunedi’, 5 la domenica e 10 il sabato. Inoltre, le autorità sanitarie hanno anche riferito oggi il rilevamento di 6 nuove infezioni asintomatiche (tutte dall’estero), anche se Pechino non li include come casi confermati a meno che non mostrino sintomi. Il numero totale di tali infezioni sotto osservazione e’ 261, tutte “importate”. Inoltre, la Commissione ha anche comunicato la dimissione di 13 pazienti guariti.