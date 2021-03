chalet-nova:-l’arte-incontra-l’architettura

© Stephan Julliard

È nel cuore di Terra Remota, un vigneto di 54 ettari nella regione di Empordà in Catalogna, che Mélissa Paul e Clément Cividino hanno scelto di installare il loro Chalet Nova. Costruita dalla società Rochel nel 1972, questa casa futuristica curvilinea è stata venduta in pochissimi esemplari. Specializzato nell’acquisto, vendita, restauro e allestimento di micro-architetture del XX e XXI secolo, il giovane gallerista Clément Cividino si era già fatto conoscere ad Art Basel nel 2012 dove ha presentato Hexacubes di Georges Candilis e alla FIAC Hors les Murs 2019 dove ha esposto una ex stazione di servizio progettata da Jean Prouvé.

Fuori, su patio di legno, una panca in acciaio smaltato e quercia disegnata da Georges Candilis e un tavolo in ceramica della collezione Rendez-Vous di Guy Bareff e Elsa Oudshoorn. © Stephan Julliard

I nove oblò presenti sulla facciata principale di Chalet Nova furono aggiunti da Clément Cividino durante il restauro. Da qui è nata l’idea di associare questa dimensione architettonica a una visione artistica. Per farlo, ha scelto di fare squadra con la giovane gallerista nizzarda Mélissa Paul: «C’è una complementarità molto interessante tra me e Mélissa. Di comune accordo, abbiamo deciso di staccarci da questa atmosfera ovoidale, conquistando lo spazio con un arredamento completamente radicale – spiega – Ho trovato l’originalità del progetto molto attraente, così come la possibilità di lasciare le gallerie per essere in mezzo alla natura. Nel contesto attuale, vogliamo fuggire».

I galleristi Clément Cividino e Mélissa Paul. © Stephan Julliard

Per l’occasione, ha deciso di mettere in evidenza il lavoro dello scultore Guy Bareff e dell’artista franco-olandese Elsa Oudshoorn, insieme a una selezione di mobili vintage della galleria di Clément Cividino a Perpignan. Questi includono un tavolo da pranzo disegnato da e Christian Durupt nel 1970, una lampada scultura di Yonel Lebovici, una poltrona Bubble di Christian Daninos e una serie di tavoli e sedie progettati da Georges Candilis per un villaggio vacanze nel sud della Francia.

Al centro, il tavolo in ceramica fa parte della nuova collezione Rendez-Vous realizzata a quattro mani da Elsa Oudshoorn e Guy Bareff. A sinistra, uova di terrazzo di Elsa Oudshoorn. A destra una scultura luminosa di Guy Bareff © Stephan Julliard

«Le creazioni molto minerali di Guy ed Elsa contrastano perfettamente con la struttura in alluminio – spiega Mélissa Paul – Abbiamo anche voluto riscaldare l’atmosfera con mobili in legno chiaro che riprendono l’effetto “chalet”». La gallerista, che ha sede a Nizza dal 2018, ha promosso molti artisti contemporanei, tra cui la ceramista Agnès Debizet. La visita alla mostra è in piccoli gruppi (limitata a sei partecipanti) e può essere accompagnata da una degustazione dei diversi vini della tenuta.

Per ulteriori informazioni: www.clementcividino.com, www.galerie-melissa-paul.com.

© Stephan Julliard

All’interno della struttura, sculture a forma di uovo di Elsa Oudshoorn interagiscono con pezzi di Guy Bareff e mobili progettati nel 1970 dall’architetto Georges Candilis per il villaggio vacanze Carrats a Port-Leucate nel sud della Francia.

© Stephan Julliard

In fondo alla sala, un dipinto in sabbia, terra e pigmenti di Elsa Oudshoorn si trova accanto a una panca in noce ispirata al lavoro di Georges Nakashima.

© Stephan Julliard

Leggero e resistente, lo scafo in alluminio dello Chalet Nova permette di trasportarlo facilmente e di montarlo rapidamente

© Stephan Julliard

Lo Chalet Nova è stato installato in un bosco di abeti, nel cuore dei vigneti della tenuta Terra Remota a Emporda.

Articolo originale pubblicato su AD France