Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore

Con un video “postato” su Facebook, il sindaco Davide Sannazzaro ha reso noto una notizia importante e attesa per la cittadinanza: sabato 20 marzo saranno inoculate le dosi del vaccino anti Covid-19 per gli over 80, sotto l’ala comunale di Cavallermaggiore.