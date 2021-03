Astrazeneca, Giannini ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Si è inoculato dubbio nei cittadini che getta ombra su tutto il piano vaccinale”

“Ormai si è inoculato un dubbio che ci vorranno giorni e giorni a togliere dalla testa dei cittadini, non solo italiani, sul fatto che, mi spingo a dire, non solo il vaccino AstraZeneca, ma in generale tutto il sistema vaccinale possa fare più danni dei benefici che arreca”. Così il direttore della Stampa Massimo Giannini ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito della sospensione del vaccino anti-Covid dell’azienda britannico-svedese, che ha scatenato caos e polemiche in tutta Europa. “In questa vicenda di AstraZeneca la politica è entrata in panico e ha preso decisioni scavalcando le autorità del farmaco, sia a livello europeo, sia a livello dei singoli stati nazionali – ha spiegato il direttore de La Stampa – però ha funzionato l’Europa intergovernativa, cioè ogni stato si è mosso in autonomia. Non sono state soltanto l’Italia, la Germania, la Francia o la Spagna a sospendere il vaccino AstraZeneca, ma un gran numero di paesi europei sui 27, a dimostrazione del fatto che è mancato, totalmente, il coordinamento dell’istituzione europea e ogni stato ha fatto da sé, combinando un pasticcio ancora più grosso di quello che già c’era prima”, ha concluso il giornalista.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.