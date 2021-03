Spread the love











Antonella Clerici non ha saputo trattenere le lacrime in diretta ricordando le vittime morte lo scorso anno a causa del Covid 19 Oggi 18 marzo è la giornata nazionale per le vittime del Covid 19. A distanza di un anno dall’inizio della pandemia tutte le reti hanno stravolto i loro palinsesti modificando la messa in […]

L’articolo Antonella Clerici scoppia in lacrime in diretta: il ricordo è struggente proviene da Leggilo.org.

