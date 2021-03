ambra-angiolini-e-ritorna-sul-momento-difficile-:-“certe-benedizioni-finiscono-qui”

Spread the love

La nota showgirl italiana, Ambra Angiolini, recentissimamente ha rilasciato un messaggio, nel quale lancia un appello

Ambra Angiolini (Instagram)

Una delle attrici più talentuose ad essersi messa in mostra negli ultimi anni è Ambra Angiolini. A partire dai primi ’90, periodo in cui ha debuttato sul piccolo schermo, per lei è stato un susseguirsi di successi.

Una grande popolarità gliel’ha donata la trasmissione “Non è la Rai”, all’interno della quale ha iniziato ad esibirsi anche come cantante. A renderla ancora più completa come artista, è il suo talento nella recitazione.

Infatti, dopo il suo esordio nelle sale con il film “Saturno Contro”, diretto dal regista turco Ferzan Ozpetek, la Angiolini ha ricevuto diversi incarichi cinematografici. L’ultima sua apparizione sul grande schermo risale allo scorso anno, recitando nella pellicola di Paolo Costella intitolata “Per tutta la vita”.

Sempre nella scorsa stagione invece è tornata a teatro, nello spettacolo di Johnna Adams “Il nodo”, mentre soltanto pochi mesi fa è uscita la sua autobiografia. Il titolo del testo è “InFame” e al suo interno parla della sua bruttissima esperienza con la bulimia.

Ambra Angiolini e le benedizioni

Per quanto riguarda la sfera personale della bravissima attrice romana, è nota la sua lunga relazione con il cantante Francesco Renga, il quale è stato recentemente uno dei concorrenti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

La coppia ha messo al mondo due figli, Jolanda e Leonardo. La loro storia è terminata dopo undici anni, nel 2015. Attualmente invece, sta insieme all’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, a partire dal 2017.

Ambra, da amante dei social network, possiede una seguitissima pagina di Instagram, sempre molto aggiornata. Proprio sul suo profilo, alcune ore fa ha pubblicato una foto non recentissima, come possiamo dedurre anche dalla risoluzione grafica.

Nello scatto, abbiamo modo di vedere la Angiolini abbracciata a due sue amiche. L’artista ha inserito inoltre una descrizione, la quale recita così: “Ambra, per te certe ‘benedizioni’ finiscono qui…L’amore è già una benedizione”.

Subito dopo queste sue parole, la compagna di Allegri ha apposto l’hashtag “#gaypride”. Come è ben noto infatti, la showgirl è molto vicina al mondo “LGBT”, avendo partecipato spesso anche in passato a varie manifestazioni. Il motivo risale a diversi anni fa, nel periodo in cui la sua carriera ha subito un netto rallentamento.

Ad incoraggiare l’attrice ci pensò proprio proprio la collettività LGBT e, con la sua ultima pubblicazione, lei ha voluto nuovamente ringraziarla per la vicinanza ed il supporto in quel momento di difficoltà.