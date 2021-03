al-bano-lancia-una-bomba-sul-vaccino-astrazeneca:-“ho-sentito-che…”

Spread the love











Purtroppo, non si riesce a parlare d’altro che del covid che ci sta attanagliando e di tutte le conseguenze fisiche ed economiche devastanti che sta portando con sé e i cui strascichi, certamente ci porteremo dietro per tanti anni. La salute è la priorità in questo momento, questo è ciò di cui siamo convinti e che ci sentiamo ripetere fino all’ossessione ma anche lo stato d’animo e i problemi di natura pratica non sono da meno perché, alla lunga incidono, anche questi sulla salute e su come il nostro organismo reagisce a tutto questo stress emotivo e fisico. E allora, quando, finalmente è arrivata la notizia che il vaccino era pronto tutti si era sollevati e si iniziava finalmente intravedere la luce. Ma, dopo le recenti notizie sui dubbi sollevati sul vaccino Astrazeneca, l’Italia è ripiombata nell’incubo.

Albano e le sue dichiarazioni sul vaccino Astrazeneca

Dopo il blocco, prima di alcuni lotti e poi dell’intero vaccino Astrazeneca, Albano a Un giorno da pecora ha dichiarato: “Ho sentito le due campane se c’è incertezza preferisco aspettare“. E poi: “Con Astrazeneca non mi vaccinerei. Siamo pieni di allarmismi su questo vaccino, leggo i giornali e guardo la tv e mi chiedo: che facciamo? Voglio vedere come vanno le cose”.

E ancora: “Quindi mi arrenderò a Pfizer“.

Albano ha anche aggiunto: “Il mio turno per il vaccino sarà alla fine di marzo. Se speravo di esser vaccinato prima? Sono fatalista: succede quando deve succedere, e succederà”.

Albano ha anche spiegato che in Russia “hanno già ripreso a fare spettacoli, io sono in attesa di convocazione. Sono fermo da un anno, è tanto, troppo. Per fortuna ho fatto tanta tv ma come concerti se non vado errato l’ultimo che ho fatto è stato il 23 dicembre del 2019”.

E poi, a proposito di Draghi ha detto: “Draghi? Penso che sarà un uomo di grande azione positiva. L’ho incontrato una volta su un volo Mosca-Roma, e abbiamo fatto due chiacchiere … Gli canterei ‘Nel Sole’, dopo tanto buio nel Paese c’è bisogno di un raggio di sole”.

Albano spiega le sue frasi su Romina Power e sulla voglia di tornare con lei a Sanremo

A proposito delle recenti dichiarazioni che Albano ha rilasciato circa la volontà di tornare a Sanremo con Romina Power ha detto: “No non ho fatto nessun appello. Mi hanno chiesto se ci volevamo andare insieme e io ho risposto di chiederlo a lei. Io sono nato solista e non rinuncio a questo fattore. Al Festival andrei anche da solo“.

