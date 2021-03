Uova di Pasqua 2021: le più belle e creative

Spread the love

Curiosi abbinamenti di gusto, coloratissime decorazioni e forme che infrangono la tradizione. La creatività non manca nemmeno a Pasqua: preparatevi, perché queste uova di cioccolato vi faranno impazzire!

Chi non vede l’ora di rompere le uova di Pasqua?



Le celebrazioni pasquali sono alle porte e non ci resta che scegliere le uova di cioccolato da regalare ai nostri cari o da gustare insieme alla nostra famiglia, per addolcire il più possibile giorni di festa che si preannunciano, ancora una volta, molto diversi dal solito.

L’uovo, da sempre associato ai concetti di vita e rinascita, a partire dai culti pagani fino al cristianesimo, è il perfetto simbolo per augurarci di ritrovare presto una serena normalità.

Uova di Pasqua 2021: tante idee creative!

Per fortuna i maestri del cioccolato di tutta Italia si sono sbizzarriti con le loro creazioni, a volte classiche, a volte matte, ma sempre con una grande attenzione alle materie prime e alla ricerca di abbinamenti stuzzicanti. Uova di cioccolato capaci di conquistare adulti e bambini, grazie a decorazioni che divertono e alle tanto attese sorprese da trovare all’interno.

Quest’anno, ancora più del solito, la possibilità di ordinare a domicilio le uova di Pasqua è un plus che ci permette di scoprire nuovi orizzonti. Nella gallery abbiamo selezionato alcune fra le uova di Pasqua 2021 più belle e originali, da quelle artigianali alle irrinunciabili dei brand più amati. Fondente o al latte non sarà l’unica decisione da prendere, ma prima di passare alla scelta, ecco qualche curiosità!

A Napoli l’uovo gigante dedicato a Dante

La storica fabbrica di cioccolato Gay-Odin celebra l’Italia con un uovo di Pasqua gigante, realizzato con trecentocinquanta chili di cioccolato distribuiti su due metri e mezzo di altezza. A 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, i maestri del cioccolato di Gay-Odin hanno riprodotto a mano l’immagine del poeta avvolto nel suo celebre abito rosso, con in testa la corona d’alloro e in mano la Divina Commedia, ispirandosi all’affresco del 1465 “La Divina Commedia illumina Firenze” custodito nel Duomo di Firenze.

Uova di Pasqua fatte in casa

Avete voglia di cimentarvi nella preparazione di un uovo di cioccolato casalingo? Il nostro pasticcere Emanuele Frigerio ha per voi una ricetta facile per fare le uova di Pasqua senza stampo. Vi basterà utilizzare un palloncino… Come? Ve lo spieghiamo passo passo nel nostro video su YouTube.