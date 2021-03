Spread the love











Brutte notizie per i fan di Amici e Uomini e donne: i due programmi di punta della De Filippi giovedì 18 marzo non andranno in onda Una decisione inaspettata e venuta fuori solo poche ore fa. A rendere nota tale notizia, il portale Davide Maggio, dove ha fatto sapere che la Fascino, casa di produzione […]

L’articolo Uomini e donne e Amici sospesi: Maria De Filippi non va in onda proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...