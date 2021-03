Spread the love

Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 17 marzo: Genoveva vuole distruggere Ursula

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 17 marzo 2021. Che cosa succede nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Dopo aver licenziato Ursula, che l’aveva minacciata pesantemente, Genoveva ricontatta una persona del suo passato per darle una lezione una volta per tutte. Di chi si tratta?

Servante ha proposto a Marcelina un’altra idea per incrementare le vendite del chiosco, provocando nuovi dissapori con Lolita e Felicia.

Marcelina, costantemente istigata da Servante, è determinata a sbaragliare la concorrenza di Lolita e Felicia, anche se le strategie suggerite dall’ex portinaio sono costose e insensate.

Genoveva incarica Fermin – uno scagnozzo con cui ha avuto rapporti in passato – di rintracciare per conto suo una misteriosa persona, con l’intento di danneggiare Ursula.

Dopo l’ennesima manifestazione di follia e delirio, Genoveva ha licenziato in tronco la Dicenta, anche se questa l’ha minacciata di rivelare a tutti che la responsabilità della Salmeron nella morte di Bryce.

Leggi anche: La casa di carta: chi è Tokyo (Úrsula Corberó), carriera e vita privata

Lolita è sempre più affranta a causa dell’interesse che Antonito dimostra per Maite.

Felicia non è per nulla contenta della nuova passione per la pittura della figlia Camino. Quest’ultima, invece, è entusiasta.

La giovane Pasamar è sempre più affascinata da Maite, che esercita una certa influenza su di lei. Camino, infatti, comincia a fare discorsi “progressisti” e va con l’artista a visitare un museo.

Josè ha ottenuto una parte in un’opera teatrale. Bellita cerca di aiutare Margherita e ogni settimana le manda del cibo, ma la donna non apprezza le sue premure e puntualmente le rispedisce al mittente.

Bellita, allora, decide di organizzare un concerto benefico in cui si esibirà Cinta. Il ricavato sarà devoluto alla moglie di Carchano. Margarita come reagirà?

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

La soap opera spagnola è stata ideata da Aurora Guerra, che è la stessa creatrice de “Il Segreto”.