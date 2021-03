tommaso-zorzi-ospita-l’orlando-all’isola-dei-famosi

Torna in tivvù la coppia Orlando e Zorzi? Vedremo ancora insieme dopo l’esperienza al Grande Fratello vip i mitici “Zorzando”? Sembrerebbe proprio così. Lo ha rivelato proprio la conduttrice romana durante un’intervista: sarà ospite all’Isola dei Famosi. Ne vedremo delle belle: la complicità di Stefania e Tommaso, opinionista nel reality condotto dalla Blasi, è esplosiva.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di nuovo insieme sul piccolo schermo? Si ricompongono i famosi “Zorzando”, soprannominati così dai fan del Grande Fratello Vip? Ebbene sì. Lo ha rivelato la stessa conduttrice, durante una intervista a Fanpage: l’ex moglie di Andrea Roncato sarà ospite del format web de L’Isola dei Famosi condotto dall’influencer milanese.

Stefania è stata tra le concorrenti più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un percorso, quello della Orlando, perfetto che è terminato con la vittoria del suo grande amico Tommaso. Una coppia che ha fatto parlare, sparlare, divertire e che ha saputo essere da traino per tutti gli altri concorrenti della Casa.

La conduttrice di origini romane ha evidenziato come nel ruolo di opinionista il suo Tommaso sia fantastico, ma ha aggiunto che potrebbe condurre tranquillamente un suo show.

“L’ho trovato molto a suo agio nel ruolo di opinionista anche se, secondo me, Tommaso potrebbe condurre un suo show, ne sarebbe in grado. Ma è giusto che si facciano le cose step by step, all’Isola è stato ampiamente all’altezza”.