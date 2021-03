Lo strudel al rabarbaro é un dolce goloso per gli amanti dei gusti decisi, infatti il sapore acidulo del rabarbaro é unico nel suo genere e si sposa molto bene con il sapore delle mele. Il rabarbaro però cresce molto bene nelle zone fredde del Nord Europa ed è abbastanza difficile trovarlo qui da noi: ci sono alcune aziende agricole che lo producono, cercate online o chiedete al vostro fruttivendolo di fiducia.

Lo strudel, il classico dolce a base di mele della tradizione austriaca, sembra un dolce complesso da realizzare, eppure la sua sfoglia é cosa semplice, e servono pochi ingredienti e poco tempo. Il trucco è quello di lasciar riposare bene l’impasto e poi tirarlo molto sottile: gli austriaci dicono che si deve poter leggere il giornale attraverso la sfoglia.

Lo strudel al rabarbaro é perfetto per una merenda con gli amici o anche come dessert dopo un pranzo sostanzioso.

Durata

Tempo di preparazione: 1 ora



Tempo di cottura: 40 minuti



Tempo totale: 1 ora e 40 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

Sfoglia:

220 g Farina

1 Uovo

150 g Acqua

1 cucchiaio Olio Di Semi Di Girasole

1 presa Sale

Ripieno:

500 g Rabarbaro

2 Mele

40 g Zucchero

1/2 Limone succo

100 g Pangrattato

2 cucchiai Mandorle tritate

60 g Burro fuso

2 cucchiai Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta dello strudel al rabarbaro, cominciate col mettere la farina in una ciotola, aggiungete l’uovo e l’olio.



Aggiungete un pochino d’acqua e iniziate ad impastare.



Aggiungete l’acqua poco a poco fino a ottenere un impasto compatto (é probabile che vi serva meno o più acqua a seconda della farina che usate).

Mettete da parte l’impasto coperto e lasciatelo riposare per una ventina di minuti.



Per il ripieno, tagliate il rabarbaro a tocchetti di circa 10 cm.



Sbucciate le mele, eliminate il torsolo e tagliatele a fettine.

Mettete in una ciotola il rabarbaro, le mele, lo zucchero e il succo di limone. Lasciate riposare per circa 20 minuti e poi aggiungete il pangrattato e le mandorle.



Mescolate il tutto e fate riposare per 10-15 minuti.

Su una superficie infarinata, stendete la sfoglia fino a ottenere un rettangolo sottilissimo.

Spennellate la superficie con 2/3 del burro fuso.

Versate il ripieno di rabarbaro e mele al centro della sfoglia, cospargetelo con due cucchiai di zucchero e chiudete il tutto.

Spennellate la superficie dello strudel con il restante burro fuso e fate dei fori con una forchetta per far sì che l’umidità esca, una volta in forno.



Cuocete a 180 gradi per circa 40-45 minuti o fino a quando la superficie sarà dorata.