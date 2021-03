stefania-orlando-svela-se-si-sente-ancora-con-maria-teresa-ruta-e-in-che-rapporti-sono

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono state fra le protagoniste del Grande Fratello Vip e all’interno del reality hanno stretto un’amicizia che, nell’ultimo periodo, ha conosciuto qualche crepa che le ha allontanate.

Ma come saranno ora i rapporti fra le due una volta uscite dalla casa del Grande Fratello Vip?

Gli ex concorrenti della casa più spiata d’Italia sono usciti dalla porta rossa da ormai due settimane e alcuni hanno già avuto modo di sentirsi e vedersi, come la stessa Stefania Orlando con Tommaso Zorzi, oltre alle coppie Adua Del Vesco – Andrea Zenga e Giulia Salemi – Pierpaolo Pretelli.

Per quanto riguarda Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, le cose sarebbero più difficili ed il rapporto più delicato, viste le incomprensioni dell’ultimo periodo; in un’intervista rilasciata a Fanpage, la terza classificata del Grande Fratello Vip si è così espressa sull’attuale rapporto con Maria Teresa, svelando se si sente ancora con lei:

“Non ci siamo sentite. Sono passate solo due settimane, probabilmente ci vuole anche un periodo di detox da tutto quello che è successo. Una telefonata si può fare da parte di entrambe. Evidentemente, nessuna delle due ha ancora sentito l’esigenza di farla. Non ho nulla contro di lei. Ci sono state delle cose che ho letto che posso non avere condiviso, ma questo non significa che vanificheranno il rapporto che abbiamo avuto. Ci risentiremo sicuramente, magari in un momento in cui saremo più serene e predisposte a risentirci.”