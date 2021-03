Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis scrive un post: “Può succedere di tutto …” e il web commenta …

Spread the love











Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è molto attiva sui social che, spesso sono teatro di discussioni e attacchi alla sua persona ma la Bruganelli non si scompone e continua a postare ciò che più le piace o a scrivere quello che le va.

Sonia Bruganelli è una provocatrice, dice il marito Paolo Bonolis

Paolo Bonolis che, al contrario sui social c’è pochissimo, qualche volta è intervenuto sulle discussioni che la Bruganelli ha con i suoi follower o, piuttosto con i suoi detrattori e in qualche trasmissione televisiva o, in occasione di qualche intervista, ha spiegato che la moglie ama provocare e che, più crea scompiglio per ciò che posta o per ciò che scrive, e più si diverte.

La Bruganelli è sempre stata molto attaccata perché è solita ostentare il lusso nel quale vive: borse formate, abiti da sogno, viaggi meravigliosi, scarpe, accessori ecc ma lei ha sempre detto che quella è la sua vita e non intende nasconderla.

In tanti le hanno sottolineato che è poco elegante ciò che fa ma lei ha sempre risposto che non c’è nulla di male ad essere ricchi.

Sonia Bruganelli scrive sui social “Può succedere di tutto”

Sonia Bruganelli, che con i suoi follower ha un rapporto molto diretto e li aggiorna costantemente, qualche giorno fa ha scritto così: “Oggi registriamo una nuova puntata di avanti un altro pure di sera. Può succedere di tutto ”. E il web le ha risposto con tanto entusiasmo e approvazione.

La moglie di Bonolis non lavora solo con il marito ma ha deciso di lanciarsi anche da sola e così su TimVision si occupa di libri intervistando gli autori degli stessi, nella trasmissione “I libri di Sonia”.

Sonia Bruganelli è la proprietaria di una società di casting e produzioni la SDL 2005.

Ma la sua nuova avventura è, appunto, sulla piattaforma streaming di TimVision e la aspettano 20 puntate.

Tra le persone che intervisterà ci sarà anche il marito, Paolo Bonolis ma anche Sandro Veronesi, Raul Bova e Francesco Sole.

Sonia Bruganelli che da sempre ha la passione dei libri, ha voluto fortemente questo salotto letterario in tv e ha specificato in un’intervista rilasciata al Messaggero che non ci sarà la critica agli autori.

Sonia Bruganelli ha tenuto a dire che lei non si sente affatto una conduttrice ma è perfettamente a suo agio in questo ruolo perchè si parla di libri, la sua grande passione.

