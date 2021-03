rocco-schiavone-4,-anticipazioni-della-seconda-puntata

Rocco Schiavone 4 anticipazioni seconda puntata, spoiler

Rocco Schiavone 4 anticipazioni seconda puntata: dopo l’episodio di debutto continua mercoledì 24 marzo 2021 la messa in onda su Rai 2 della quarta stagione di Rocco Schiavone per la regia di Simone Spada. La seconda è anche l’ultima puntata di questo ciclo di episodi.

Rocco Schiavone è una fiction tratta dai romanzi di Antonio Manzini editi in Italia da Sellerio Editore. La stagione 4 è una coproduzione Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film con il sostegno di Film Commission Vallée D’Aoste.

Rocco Schiavone 4 vanta nel cast alcuni attori di spicco nel panorama italiano. Gli attori accreditati sono Marco Giallini, Ernesto D’Argenio, Christian Ginepro, Massimiliano Caprara, Gino Nardella, Alberto Lo Porto, Massimo Reale, Filippo Dini, Massimo Olcese, Francesco Acquaroli, Tullio Sorrentino, Mirko Frezza, Lorenza Indovina, Anna Bellato, Carlo Ponti Di Sant’Angelo, Valeria Solarino, Isabella Ragonese e Claudia Vismara.

Di seguito la trama e le anticipazioni della seconda puntata di Rocco Schiavone 4, in onda mercoledì 24 marzo a partire dalle ore 21.25 circa.

Rocco Schiavone 4 anticipazioni episodio 2, Ah l’amore, l’amore

Rocco (Marco Giallini) è reduce da un’operazione molto seria. Si trova in ospedale. Nonostante le sue condizioni Schiavone si trova costretto a lavorare.

Roberto Sirchia, un noto industriale della zona, ha perso la vita. La causa del decesso è attribuita a un errore trasfusionale. Rocco è convalescente, ma ciò non toglie che continui ad avere fiuto. Percepisce che sotto questa scomparsa non si annida solo un errore di malasanità.

Schiavone è mosso dalla riconoscenza e dalla stima del primario Negri. È il medico che lo ha operato, salvandolo. Rocco si mette in pista per indagare su quanto successo.

È il via di una ricerca notturna e segreta tra i corridoi dell’ospedale con un outfit ad hoc: pigiama e loden. È proprio qui che Rocco può entrare in contatto con un’umanità in cui si rivede: abbandonata, sofferente e silenziosa.

C’è una persona che sprona Rocco a tornare a vivere e a riscoprire la bellezza della felicità e dell’amore. Si tratta di Marina (Isabella Ragonese) che non lo abbandona mai, nonostante tutto. Sono proprio i sentimenti amorosi e di gioia a aver fatto irruzione nell’esistenza di Ugo Casella (Gino Nardella). Questi è innamorato perso della vicina Eugenia. Antonio (Alberto Lo Porto), nel frattempo, ha qualche difficoltà a gestire le sue tre amanti. Fumagalli (Massimo Reale) e la Gambino (Lorenza Indovina), intanto, non nascondono più la loro attrazione.

Arriva la fine dell’anno. Rocco si appresta a festeggiare la notte di San Silvestro in compagnia di una donna affascinante. Che sia lei a risvegliare in Schiavone l’amore?

Rocco Schiavone 4 quando va in onda su Rai 2? Programmazione

Rocco Schiavone 4, qui Massimo Reale e Lorenza Indovina Credits Rai

La programmazione della quarta stagione di Rocco Schiavone in prima visione prevede due appuntamenti. Quando va in onda, quindi, Rocco Schiavone 4 su Rai 2? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle date che trovi di seguito:

Prima puntata – mercoledì 17 marzo 2021

– mercoledì 17 marzo 2021 Seconda puntata – mercoledì 24 marzo 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Rocco Schiavone 4 su Rai 2 è soggetta a variazioni.

Rocco Schiavone 4 in diretta e in streaming

Cerchi Rocco Schiavone 4 in diretta e/o in streaming? Come la maggior parte delle fiction targate Rai e trasmesse dalla Rete, anche Rocco Schiavone è disponibile su RaiPlay in diretta con la messa in onda e – per ora – on demand a posteriori. RaiPlay è la piattaforma gratuita targata RAI. Non solo, però. Il primo episodio approda in anteprima il 15 marzo 2021 su RaiPlay. A differenza di tanti altri titoli coprodotti da Rai Fiction, questo è disponibile in streaming anche su Amazon Prime Video, salvo cambiamenti in corsa nel catalogo.