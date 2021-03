Perché il tovagliolo a destra non è sbagliato

Fino all’epoca tardo medievale il tovagliolo non esisteva e ci si puliva la bocca con la tovaglia (quando c’era). In sostituzione si chiamava “pane da bocca” una fetta di pane che si usava per pulirsi le labbra per poi mangiarla.

Leonardo da Vinci fu il primo a interessarsi alla progettazione di “mini tovaglie”, stanco della sporcizia che imperava durante i banchetti rinascimentali. Fu così che progettò il primo tovagliolo, da porre sopra il piatto dell’ospite, ma non ebbe il successo auspicato… gli ospiti, non abituati a quell’oggetto, lo usarono nei modi più disparati.

Solo successivamente iniziarono a comparire pezzette di stoffa: da prima appoggiate sulla spalla destra, per pulirsi la bocca con la mano sinistra, poi poste nell’incavo del gomito destro e solo successivamente si iniziarono a porre sul tavolo.

Dove si mette il tovagliolo a tavola oggi?

Spesso ce lo si chiede come dubbio esistenziale mentre si sta preparando la tavola per gli ospiti che stanno per arrivare.



La risposta a questa domanda non è però univoca, tutto dipende dal tipo di mise en place che si vuole presentare.

Prima di tutto bisogna sempre tenere a mente che il galateo non è una serie di regole imposte, ma piuttosto il frutto di ragionamenti puramente logici che hanno portato la società a stabilire il modo più evoluto di utilizzare gli strumenti a disposizione, per condividere la tavola nel modo più civile possibile.

Elisa Motterle, consulente di etiquette e bon ton, durante i suoi corsi online avvalora sempre questo pensiero: «Non esiste giusto o sbagliato in assoluto nel bon ton. La funzionalità e il buon senso sono le uniche vere regole del galateo».



Suggerisce inoltre: «Meglio piuttosto concentrarsi su quello che assolutamente è da evitare: come porre il tovagliolo sotto il piatto o sotto le posate, poiché totalmente illogico. Dispiegare il tovagliolo è il primo gesto che dobbiamo fare una volta che abbiamo ordinato al ristorante, e sarebbe meglio farlo senza spostare tutta la mise en place!».

Ci sono alcuni casi in cui è concesso posizionare il tovagliolo sul piatto: «Ad esempio», spiega Elisa, «nel banqueting, durante matrimoni o eventi, dove bisogna ottimizzare al massimo gli spazi dei posti a sedere».

Bisogna inoltre valutare una cosa fondamentale di ordine igienico: passata (fortunatamente) la moda dei tovaglioli piegati in modo molto creativo e posti sul piatto, ora è preferibile piegarli nel modo più semplice (a forma di rettangolo). In questo modo il tovagliolo viene toccato il meno possibile da mani altrui.

«Il tema si presentava già nel Rinascimento», racconta sempre l’esperta di galateo Elisa Motterle, «quando i tovaglioli con forme artistiche, che erano delle vere e proprie sculture di tessuti ripiegati, rimanevano sul tavolo come decorazione, e successivamente i camerieri passavano a lasciare ai commensali seduti delle pezzette di stoffa per pulirsi la bocca».



Dopo queste premesse veniamo alle differenze tra le mise en place più utilizzate oggi.

La mise en place all’inglese: tovagliolo a sinistra

La mise en place più utilizzata è quella detta “all’inglese”, riconoscibile per porre le posate con i rebbi rivolti verso l’alto, i bicchieri in ordine raggruppati in alto a destra, il coltello e cucchiaio a destra del piatto e la forchetta a sinistra.



Il tovagliolo in questo caso andrebbe quindi a sinistra per un equilibrio dello spazio della mise en place, che in caso contrario sarebbe sproporzionato a destra, ma soprattutto per un motivo di carattere logico-funzionale: afferrando un lembo del tovagliolo con la mano destra, con un unico semplice gesto lo si può facilmente dispiegare e appoggiare sulle gambe.

La mise en place all’inglese.

La mise en place alla francese: il tovagliolo a destra

Alla corte francese si usava porre le posate con i rebbi all’ingiù verso il tavolo, per diversi motivi: per evitare che i rebbi si intrappolassero nei pizzi delle maniche e per enfatizzare la propria ricchezza.



Ponendo i rebbi all’ingiù, infatti, non ci si curava del rischio di rovinare le tovaglie, sottolineando così il proprio status sociale. Successivamente anche l’incisione dello stemma nobiliare iniziò a essere posta dietro le posate per adeguarsi a questo tipo di apparecchiatura.



La mise en place alla francese è quindi facilmente riconoscibile, anche se oggi poco utilizzata, dal posizionamento delle posate all’ingiù e dai bicchieri disposti in fila sopra il piatto. In questo modo non si ha più la necessità di ottimizzare lo spazio e il tovagliolo può essere messo a destra. Questa tipologia di messa in tavola alla francese fu molto utilizzata anche in Italia in epoca sabauda, mentre oggi si ritrova perlopiù in Francia durante eventi formali.



Non esiste quindi una regola standard per la posizione del tovagliolo, lo si può mettere dove si vuole, purché siano presi in considerazione il buon senso e la funzionalità, che sono le uniche vere regole del bon ton!