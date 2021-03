Ōra King, il salmone reale tra i più pregiati al mondo, per 2 weekend a Eataly Milano Smeraldo.

Direttamente dalle acque incontaminate della Nuova Zelanda arriva, per la prima volta sulle tavole degli Italiani, Ōra King, il salmone reale tra i più pregiati al mondo, geneticamente distinto da qualsiasi altra specie di salmone.

Per i prossimi due weekend di marzo, Eataly Milano Smeraldo ospiterà uno speciale angolo, nel reparto pescheria, dedicato all’eccellenza Ōra King. I consumatori potranno così degustare il salmone Ōra King in anteprima nazionale e scoprire le migliori ricette e abbinamenti per esaltare al meglio il prodotto, in compagnia dello chef Giovanni Cifarelli.

Una meravigliosa opportunità per gli amanti del salmone che troveranno Ōra King, accuratamente sigillato sottovuoto, in versione fresco o affumicato a freddo con legno di manuka neozelandese e potranno portare finalmente sulla propria tavola la perfezione Ōra King.

Definito il “Wagyu del mare” dal NY Times per le sue caratteristiche qualitative uniche e presente nel menu di oltre 1300 dei migliori ristoranti del mondo, il Salmone Ōra King, disponibile finora in Italia solo per l’alta ristorazione e scelto dagli chef di tutto il mondo, tra cui gli stellati Rolf Fliegauf e Felix Lo Basso, oltre all’illustre chef Wicky Pryan, è pronto ad affrontare una nuova sfida e a conquistare il settore del retail con il suo gusto ricercato, il suo colore arancione vibrante, la consistenza liscia e delicata della sua carne e una dolcezza che raramente si può assaporare in un salmone.

Eataly Milano Smeraldo si va ad aggiungere ad una serie di negozi di alimentari internazionali di grande prestigio che hanno scelto di proporre il salmone Ōra King, tra cui La Grande Épicerie de Paris, Eataly New York City, Citarella New York e Globus Svizzera, nonché alcuni rinomati store online fra i quali palatifini.it e 24.fish.

IL PROGRAMMA DI ALLEVAMENTO SOSTENIBILE E LA SELEZIONE GENETICA

Il salmone King è una specie molto rara e rappresenta meno dell’1% della produzione mondiale di salmone. Prende il nome dalla parola Maori “Ōra” che si traduce in “fresco” e “vivo”.

I salmoni Ōra King sono allevati nelle acque limpide e incontaminate delle Marlborough Sounds in Nuova Zelanda attraverso un programma di allevamento sostenibile certificato portato avanti da oltre 25 anni dalla casa madre New Zealand King Salmon Company. Grazie a questo programma, ogni anno, vengono selezionati solo i migliori salmoni maschi e femmine in base a specifiche caratteristiche qualitative e di performance che permettono di determinare i migliori esemplari per la produzione.

Nasce così la razza unica Ōra King, geneticamente distinta da qualsiasi altra specie di salmone al mondo.

I consumatori più curiosi sono invitati a visitare Eataly Milano Smeraldo durante i weekend del 19-21 e 26-28 marzo, e a scoprire perché Ōra King è il salmone scelto dai migliori chef del mondo.