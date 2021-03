maurizio-costanzo,-affondo-durissimo-che-lascia-senza-parole-”-gli-ospiti-sono-stupidi-…-“

Spread the love











C’è grande attesa per la ripartenza del Maurizio Costanzo Show, il noto programma condotto dal giornalista e marito di Maria De Filippi, che partirà ufficialmente il prossimo mercoledì 24 marzo. Il programma, come sempre, andrà in onda nel corso della seconda puntata, in seconda serata e su Canale 5. Proprio nelle scorse ore, il giornalista sembra aver rilasciato una intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni, parlando di questa ripartenza, dopo tanti mesi di stop, delle emozioni da lui provate in questi giorni, che precedono il debutto con lo storico programma.

Torna il Maurizio Costanzo show, mercoledì 24 marzo con tanti nuovi ospiti

Maurizio Costanzo ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista molto interessante, nel corso della quale ha parlato anche delle emozioni da lui provate in questi giorni. Nonostante questo show vada in onda da molti anni, il giornalista ha confessato di provare sempre una certa emozione prima di andare in scena. Poi, sembra che il giornalista abbia anche fatto una confessione sugli ospiti. “Gli ospiti che sono troppo vaghi oppure non rispondono proprio forse sono stupidi”. Questo quanto dichiarato da Maurizio Costanzo.

Il giornalista racconta la sua esperienza

Nel corso dell’intervista, molto interessante, il noto conduttore sembra abbia anche parlato delle tante interviste effettuate in tutti questi anni. Costanzo, ha fatto un vero e proprio bilancio delle tante persone intervistate. Si parla di circa 45mila persone. “In pratica ho intervistato una cittadina, sono numeri impressionanti. Tra i tanti ospiti mi hanno dato soddisfazione Alberto Sordi, Giulio Andreotti e Vittorio Gassman”. Queste le parole dichiarate dal marito di Maria De Filippi che vanta una grande esperienza in tv.

Il curioso retroscena

Ad ogni modo, nei giorni scorsi, in occasione del rilascio di questa interessante intervista a Tv sorrisi e canzoni, il noto giornalista sembra aver raccontato anche un retroscena, legato alla sua vita privata. In realtà si tratterebbe di un dispiacere, legato al fatto che purtroppo suo papà. non ha potuto vedere niente di quello che ha fato nel corso di questi anni e dunque della sua carriera. Un velo di malinconia e di rammarico, si legge in questa dichiarazione di Maurizio, che avrebbe sicuramente avuto il piacere che il padre, una delle persone più importanti della sua vita, avesse potuto vedere e gioire insieme a lui dei suoi più grandi successi. Maurizio è uno dei personaggi più popolari del nostro paese, non solo come conduttore, ma anche come giornalista.

Mi piace: Mi piace Caricamento...