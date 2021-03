Màkari seconda puntata in replica

Màkari in replica: come rivedere la seconda puntata

Hai perso la seconda puntata di Màkari? Se cerchi la replica del secondo appuntamento con la fiction Rai diretta da Michele Soavi niente paura! Trovi l’episodio 2 “Le regole dello svantaggio” in streaming su RaiPlay!

Stiamo parlando della fiction Rai con protagonista Claudio Gioè, qui nei panni di Saverio Lamanna. Lui è il brillante personaggio nato dalla penna di Gaetano Savatteri, l’autore dei racconti da cui è tratta la storia di Màkari in onda su Rai 1 nel corso di quattro prime serate.

La storia ha inizio quando il giornalista Saverio Lamanna è licenziato dal suo incarico al Ministero degli Interni e decide così di tornare in Sicilia, e nel dettaglio nella sua vecchia casa al mare di Màkari dove riflettere sui propri errori.

Una volta arrivato, l’incontro con Peppe Piccionello (Domenico Centamore) e la bella Suleima (Ester Pantano) danno inizio a un nuovo incredibile capitolo nella vita del protagonista che si ritrova a vestire i panni di uno scrittore innamorato con il fiuto per le indagini.

Ester Pantano e Claudio Gioè in una scena della fiction Màkari. Credits: Floriana Di Carlo/Rai.

Màkari in diretta su RaiPlay

Claudio Gioè è il protagonista di Màkari, una serie prodotta da Palomar di Carlo Degli Esposti in collaborazione con Rai Fiction. Per questo motivo, tutti gli episodi della fiction sono sempre disponibili gratuitamente in streaming su RaiPlay. Stiamo parlando della piattaforma con la quale accedere alla maggior parte dei contenuti in onda sui canali Rai, titoli da vedere dove e quando vuoi, ma anche in diretta con la messa in onda lineare!

Per accedere alle puntate di Màkari andate in onda ti basterà accedere al catalogo RaiPlay e digitare nello spazio per la ricerca il titolo della fiction con Claudio Gioè. Nel caso in cui volessi seguire invece le puntate in diretta, allora dovrai accedere ancora una volta al sito ufficiale della piattaforma e cliccare “dirette” nel giorno e nell’ora in cui è prevista la programmazione della fiction.

Màkari in replica su Rai Premium

Al momento le repliche di Màkari non sono disponibili in prima serata su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre.

Màkari quando in onda: programmazione completa

Quando va in onda Màkari in prima serata su Rai 1? Ecco di seguito la programmazione completa della fiction Rai in onda dalle ore 21:25 circa.

Prima puntata (I colpevoli sono matti) – 15 marzo

(I colpevoli sono matti) – 15 marzo Seconda puntata (La regola dello svantaggio) – 16 marzo

(La regola dello svantaggio) – 16 marzo Terza puntata (È solo un gioco) – 22 marzo

(È solo un gioco) – 22 marzo Quarta puntata (La fabbrica delle stelle) – 29 marzo

ATTENZIONE: la programmazione di Màkari su Rai 1 è soggetta a variazioni.

