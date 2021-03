Maison Sémonville: lo splendore del lusso barocco

Spread the love

Voluttà, eccesso barocco e purezza haussmanniana. Maison Sémonville rappresenta lo sfarzo dell’assoluto massimalismo, nel segno del “more is better”.

Un progetto audace, firmato John Coury e Florent Maillard di CM Studio Paris, che rispecchia il loro amore per l’arte, la storia e l’antiquariato. A rivivere, un hotel del XVII secolo, costruito sotto il regno di Luigi XIV, situato in Rue Quincampoix, una delle strade più antiche di Parigi. «L’hotel particulier è stato suddiviso in appartamenti alla fine del XIX secolo, inizio del XX secolo. L’ex proprietario che vive nel sud della Francia, lo aveva ereditato dai suoi genitori», iniziano a raccontarci John e Florent.

Ph Francis Amiand

Un arredamento ricchissimo, curato nei minimi dettagli, grazie ad una selezione di preziosi oggetti d’antiquariato risalenti al XVI, XVII e XVIII, in connubio con opere d’arte moderne e contemporanee.

«L’appartamento era in buone condizioni al momento dell’acquisto, ma era stato malamente ridecorato nel 1970, abbiamo deciso di ristrutturare lo spazio e riportare la proprietà al suo antico splendore. Volevamo creare l’illusione che ogni elemento dell’arredamento fosse arrivato intatto fino ad oggi. Abbiamo quindi integrato elementi architettonici antichi, che richiamassero alla storia dell’edificio: stucchi, soffitti dipinti, vecchi parquet in stile Versailles ed elementi risalenti al periodo barocco!» – continuano i designer.

Ph Francis Amiand

«La nostra la firma è creare interni senza tempo che arricchiscono l’esistenza attraverso l’eclettismo e la poesia! Siamo stati ispirati dalla vita di Charles-Louis Huguet de Montaran, marchese di Sémonville, ex proprietario di questo hotel particulier, un diplomatico francese che era stato ambasciatore della Francia nell’Impero Ottomano. Siamo stati fortunati a trovare intatti il monumentale camino in pietra del XVII secolo e il pavimento originario nel soggiorno. Tutto il resto dello spazio è stato completamente ristrutturato. Sono state l’architettura preesistente e la luce che ci hanno aiutato ad assegnare la funzione finale di ogni stanza».

Una villa che sembra un museo, i cui dettagli raccontano di una storia unica. Opere d’arte e accessori contemporanei si mescolano alle vestigia del tempo, in un tutt’uno eclettico che fonde pezzi moderni e antichità, restituendo ad ogni dettaglio splendore e ricchezza. Un elogio romantico alle contaminazioni.

Ph Francis Amiand

«Qui si susseguono un gran numero di riferimenti dalla Francia all’Italia (dove il marchese de Sémonville viveva durante la sua carriera diplomatica) fino all’Impero Ottomano. Nel soggiorno due dipinti imponenti, del pittore rinascimentale italiano, Andrea Vicentino, raffigurano l’incontro degli ambasciatori ottomani e veneziani. Ci sono anche dei tocchi spagnoli, altri fiamminghi, fino alle fascinazioni orientali, con le fotografie di artisti cinesi contemporanei. Un mix poliedrico di tutto ciò che amiamo!» – conclude il duo di CM Studio.