luca-abete-agli-studenti-del-politecnico-di-milano:-“contagiamoci-di-coraggio,-contro-la-pandemia!-riparte-il-tour-motivazionale-#noncifermanessuno,-ospite,-michelle-hunziker.

Via alla settima edizione del tour motivazionale insieme a Michelle Hunziker: “La famiglia è la più grande ricchezza da preservare”. Il contagio di coraggio proseguirà il 23 aprile con l’Università ‘G. D’Annunzio’ Chieti-Pescara.

Ottimismo e speranza nel futuro, seguendo questo sentiero la carovana dell’entusiasmo di Luca Abete ha raggiunto, ieri, l’aula virtuale del Politecnico di Milano, coinvolgendo un esercito di 46mila studenti.

“#NonCiFermaNessuno Italia Talk è un esperimento nato dall’impossibilità di poterci ritrovare in aula come abbiamo sempre fatto. E’ una sfida alle distanze ed al senso di solitudine imposto dal Covid. Il nostro viaggio del sorriso farà tappa in dieci università italiane per 3 mesi, fino a maggio”

Stessa carica di speranza è stata profusa dal rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta: “Il virus non può farci perdere energia e sorriso. Grazie Luca! Partire da Milano ad un anno dall’inizio di un incubo per la nostra Regione, è stata una scelta importante e significativa ”.

Un format molto apprezzato anche della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) che sostengono, da quest’anno, la campagna sociale con il patrocinio morale.

Ospite della prima tappa Michelle Hunziker, impegnata anche nel sociale con l’associazione a sostegno delle donne ‘Doppia Difesa’. “C’è ancora tanta strada da percorrere per raggiungere l’emancipazione. Termine che nasce dal rispetto reciproco da subito e nella quotidianità culturale. Quello che conta è l’amor proprio. Il fatto di rispettare se stessi porterà inevitabilmente a rispettare il prossimo.”

Tra le tante belle storie raccontate c’è quella di Benedetta De Luca: “Quando sono nata nessun medico mi dava speranza di vita, però, oggi sono qui. Ho vinto la sfida più grande. La mia disabilità non è una condizione così negativa, diventa negativa solo quando l’ambiente non è pronto ad accoglierla quando, purtroppo, alle barriere architettoniche si aggiungono quelle mentali”.

Anche i Finley, speakers di R101, radio ufficiale del tour, hanno portato il loro contributo incoraggiando i ragazzi a credere nell’amicizia come antidoto per i momenti bui.

Il Premio#NonCiFermaNessuno e le storie degli studenti

Yousef, Dalila, Riccardo e Giovanni sono i nomi e le storie meravigliose di energia, impegno, anche nel sociale e tenacia che in questa diretta si sono intrecciate ed hanno lasciato un segno tangibile di positività.

Al loro fianco Davide Carloni, a seguito di un grave incidente motociclistico la sua vita è cambiata ma non ha mai abbandonato i suoi obiettivi: ha conseguito brillantemente due lauree, una al Politecnico di Milano e un’altra all’estero. Ma la sua sfida più grande l’ha vinta nello sport: come spadista si classifica terzo nei campionati Paralimpici Italiani di scherma.

Il Premio #NonCiFermaNessuno, oggi, è toccato a lui accompagnato da un Corso in Social Media ai fini commerciali curato da MAC Formazione.

I pilastri del post-Covid: Solidarietà, sostenibilità ed opportunità

Per Luca Abete “una community è completa solo se abbraccia tre valori fondamentali, i veri pilastri del futuro: solidarietà, sostenibilità ed opportunità”.

Così, in questi sette anni #NonCiFermaNessuno ha trovato giusta sinergia con partners d’eccellenza.

“Se rispettiamo l’ambiente amiamo di più noi stessi ed i nostri figli. Se l’ambiente gode di buona salute ne beneficia anche l’economia e la società. Alle future generazioni e, ai più piccoli, bisogna lasciare questa impronta di sensibilità”. Ed è così che Abete ha presentato Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo ed il recupero degli imballaggi in plastica) ed un video realizzato ad hoc per l’evento ‘Lasciati contagiare dal coraggio di cambiare le cose”.

Interessante la call to action “Diventa anche tu volontario del Banco”, che invita gli studenti a vivere una esperienza diretta di attivismo sociale nelle sedi della Fondazione Banco Alimentare. Amici Rari è invece il nome dato al gemellaggio tra il tour e le associazioni che sostengono i malati rari rappresentati dalla federazione UNIAMO.

Agli studenti della Community è stato presentato anche il progetto MI CAMPUS.

“I giovani sono stati privati di connessioni umane uniche che trovano forza proprio negli anni universitari – ha spiegato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia – Con Mi Campus, vogliamo supportarli e offrire loro la nostra professionalità nello sviluppo di progetti formativi e nella condivisione di storie professionali, volte ad arricchire anche il loro bagaglio di esperienze”.

#NonCiFermaNessuno si conferma un laboratorio permanente dei linguaggi della comunicazione più vicini al target. La partenza del tour è stata anticipata da una serie di simpatici deep fake a firma dell’imitatore Claudio Lauretta. Alla consueta comunicazione ufficiale è stata affiancato un Podcast quotidiano che, con la voce di Luca Abete, racconterà le tante anime del tour.