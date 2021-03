l’isola-dei-famosi:-urtis-incastra-akash

Akash Kumar si è sottoposto ad un intervento di pigmentazione dei suoi occhi? Il colore non è quindi naturale come afferma il naufrago? A sollevare qualche dubbio ci pensa Giacomo Urtis. L’ex gieffino parla di una delicata, ma possibile, operazione per renderli “di ghiaccio”.

Akash Kumar è stato definito il modello dagli “occhi di ghiaccio”. Ma c’è chi dubita di questo: secondo Giacomo Urtis, il naufrago si sarebbe sottoposto ad un intervento per poter avere una colorazione del genere. Ma non sarebbe il solo ad avere qualche sospetto.

L’Isola dei Famosi, “giallo” sugli occhi di Kumar

Akash Kumar, diventato famoso anche per la sua partecipazione all’edizione 2018 di Ballando con le Stelle, è sbarcato in Honduras, e subito ha attirato l’attenzione di molti spettatori. Oltre ad un fisico da sballo, il modello italiano-indiano-brasiliano è stato notato per il colore dei suoi occhi. Il giovane ha sempre detto che sarebbero naturali, ma c’è chi solleva qualche dubbio.

L’Isola, i dubbi di Urtis e le rivelazioni di Nardi

Intervenuto nel salotto di Barbara D’Urso, è stato Giacomo Urtis a sollevare qualche perplessità. A detta del medico chirurgo dei vip, Akash potrebbe essersi sottoposto ad un delicato intervento di pigmentazione per colorare gli occhi:

“Si mette un vetro colorato nell’iride. Dalle foto non mi sembrano veri”

Il medico ha spiegato che questo tipo di intervento non è ammesso in Europa ma in alcuni paesi è possibile effettuarlo. Come se non bastasse anche Filippo Nardi ha voluto dire la sua rivelando che in alcune foto, di diversi anni fa, il naufrago avrebbe avuto addirittura gli occhi scuri.

L’Isola: perplessità su Kumar

Nelle sue storie di Instagram Deianira Marzano ha precisato di non essere contro la chirurgia estetica, ma pure lei ha postato alcune foto in cui il modello si mostrava con gli occhi di un colore diverso. Ma non solo. La blogger campana ha sollevato dei dubbi anche sul nome reale del 29enne. Deianira ha rivelato che si facesse chiamare diversamente e che, quindi, il nome Akash Kumar sarebbe utilizzato solo da qualche anno.