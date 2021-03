le-porcellane-«ibride»-che-raccontano-l’incontro-tra-culture

Spread the love

Unire porcellane cinese e europee in un unico piatto, saldandole insieme alle tradizionali ceramiche e ai grafismi delle culture di Africa, Centro e Sud America e Sud-Est Asiatico. Il gusto della convivialità e della condivisione partono dalla tavola e si estendono al mondo, mettendo insieme culture diverse provenienti da tutti i continenti: Seletti rinnova la sua collaborazione con il duo CTRLZAK portando in tavola un ideale viaggio tra Paesi e identità culturali differenti.

SELETTI, Hybrid. One World, One Future – design: CTRLZAK

Se la nascita di Hybrid ha rappresentato l’eterna attrazione tra Oriente e Occidente, unendo la tradizione della porcellana cinese a quella europea, questa nuova evoluzione include anche Africa, Centro e Sud America e Sud Asia. La collezione si chiama “Hybrid. One World, One Future”, ed è il frutto di una meticolosa ricerca condotta dal duo di architetti CTRLZAK sulle relazioni tra l’Europa e il resto del mondo.

SELETTI, Hybrid. One World, One Future – design: CTRLZAK

Il punto di partenza è stata la ceramica, un materiale con una tradizione secolare utilizzato in Paesi di tutto il mondo, anche quelli geograficamente più distanti tra loro. CTRLZAK l’ha scelta per il suo valore simbolico di elemento di unione tra culture essendo stata utilizzato nel corso dei secoli anche come mezzo espressivo della propria identità.

Hybrid. One World, One Future sovverte l’estetica classica degli oggetti per la tavola, creando un armonico cortocircuito visivo tra forme e decorazioni. Gli stilemi estetici dei diversi continenti si avvicinano e si congiungono, dando vita a piatti, ciotole, tazze e vasi dall’animo eclettico e cosmopolita che accostano decorazioni e temi rappresentativi delle culture coinvolte.

SELETTI, Hybrid. One World, One Future – design: CTRLZAK

«Hybrid è una delle nostre collezioni più iconiche. Io me ne sono subito innamorato e credo di poter affermare, con un pizzico di orgoglio, che la stessa cosa sia successa a molti – spiega Stefano Seletti, direttore artistico del brand – Questa evoluzione vuole sottolineare la necessità di guardare al mondo con occhi diversi, in modo che ciascuno possa accogliere le specificità dell’altro e migliorarsi grazie alla loro influenza».