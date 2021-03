Incendio in un appartamento a Cuneo: è grave una persona

Un ampio incendio è esploso nella notte (17 marzo) a Cuneo, in un appartamento in via Schiapparelli, all’angolo con Via XX Settembre.

Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, si sono propagate all’interno di un alloggio posto al quarto piano, coinvolgendolo nella sua totalità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sedato l’incendio in due ore circa di lavoro, tra l’1.30 e le 3.30.

Purtroppo, una persona è stata coinvolta e trasportata in gravi condizioni all’Ospedale Santa Croce di Cuneo, per principio di asfissia. Potrebbe essere trasportata a Torino per maggiori cure, ma le sue condizioni restano critiche.