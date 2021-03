il-papa:-“anche-io-mi-inginocchio-sulle-strade-del-myanmar”

“Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar, stendo le braccia e dico ‘cessi la violenza’. Anche io stendo le mie braccia e dico ‘prevalga il dialogo’. Il sangue non risolve niente: prevalga il dialogo”. Così Francesco questa mattina, al termine dell’udienza generale del mercoledì.

Il Papa che già nel 2017 volò in Myanmar e difese apertamente la minoranza Rohingya, scende adesso virtualmente in strada a fianco della popolazione che lotta contro il golpe dei generali. Nei giorni scorsi una suora bloccò la carica dei militari pronti a intervenire sulla folla inginocchiandosi davanti a loro. Francesco evoca questa immagine e virtualmente si inginocchia al suo fianco.

“Ancora una volta, e con tanta tristezza, sento l’urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar, dove tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza”, dice Francesco che sulla situazione nel Paese asiatico è continuamente informato dai suoi diplomatici e dalla rete di missionari lì presenti.

In Myanmar, ha sottolineato al termine dell’udienza, “molte persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per dare speranza al loro paese”.

“Stiamo assistendo a una vera escalation della violenza dei militari. Solo ieri a Yangon e nei dintorni abbiamo contato 189 morti, come riferisce la rete di informazione capillare Myanmar Now, cui fanno capo molti attivisti”, ha detto invece all’Agenzia Fides una fonte della comunità cattolica di Yangon, che tiene l’anonimato per motivi di sicurezza, “Ma, secondo noi, i morti potrebbero essere anche di piu”.