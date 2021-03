Spread the love











Spunta un video di Giulia De Lellis ospite a Pomeriggio Cinque mentre pronuncia frasi discriminatorie contro le donne in carne. Ecco cos’è successo e come ha reagito l’influencer. Nuova bufera su Giulia De Lellis. L’influencer di Pomezia ha dovuto scusarsi con i suoi followers per alcune frasi pronunciate durante una vecchia puntata del programma Pomeriggio Cinque, […]

L’articolo Giulia De Lellis, la polemica sulle donne curvy: ha dovuto chiedere scusa proviene da Leggilo.org.

