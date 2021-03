federica-panicucci,-fa-una-incredibile-gaffe-e-poi-chiede-scusa-e-dice-…

Spread the love











Federica Panicucci e la gaffe in diretta, a Mattino Cinque. Nel corso della puntata di ieri, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5, condotta come sempre dalla bionda conduttrice, tra le più amate di sempre. Uno degli argomenti trattati è stato l’inizio del reality di casa Mediaset, ovvero L’Isola dei famosi 2021. La prima puntata di questo reality è andata in onda lunedì 15 marzo e sembra che sia stata ricca di colpi di scena e di momenti piuttosto esilaranti. Quest’anno c’è stato un cambio di rotta, Alessia Marcuzzi che è stata la conduttrice del reality per diversi anni, è stata sostituita da Ilary Blasi. Ma torniamo a Federica Panicucci ed alla sua gaffe. Cosa è accaduto?

Mattino 5, la gaffe di Federica Panicucci con la sua ospite

“Scusami, tu sei una super esperta”, sono state queste le parole pronunciate dalla conduttrice, nei confronti della sua ospite dopo aver fatto una gaffe. La biondissima conduttrice di Mattino 5, nel corso della puntata di ieri, martedì 16 marzo, avrebbe commesso un piccolo errore, riguardo una sua ospite, ovvero Soleil Stasi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed anche ex naufraga dell’Isola dei famosi. “Tu hai mai partecipato all’Isola dei famosi”, avrebbe detto la conduttrice alla nota influencer. Ovviamente dopo questa domanda, in studio è calato il gelo, visto che Soleil è stata una naufraga ed anche piuttosto chiacchierata di qualche edizione passata.

Gelo in studio dopo il piccolo errore della conduttrice con la sua ospite

Si è trattato di una gaffe, di un piccolo errore, ma fortunatamente niente di grave. Soleil è stata una delle protagoniste dell’edizione passata del reality. Soleil dopo aver sorriso, ha sottolineato il fatto di essere stata si una naufraga e poi ha continuato parlando anche dell’infortunio subito da Roberto Ciufoli, che potrebbe in qualche modo compromettere la sua partecipazione al reality.

In puntata si parla anche del naufrago Akash

Nel corso della puntata si è anche parlato di Akash. Il modello, sembra che nel corso della prima puntata dell’Isola abbia confessato di avere paura dell’acqua. “E’ da apprezzare il fatto che nonostante la paura ha scelto di partecipare al reality, vuol dire che ha voglia di mettersi in gioco e superare le sue paure”, ha dichiarato Akash. Il modello dagli occhi di ghiaccio, poco prima di tuffarsi dall’elicottero avrebbe confessato ad Ilary di avere paura dell’acqua. La conduttrice però, non si sarebbe risparmiata ed avrebbe risposto per lei rime “Sei venuto a fare l’Isola, buttati”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...