Elezioni in Olanda, il partito liberale di Rutte è in testa negli exit poll

Secondo gli exit poll il Vvd, il Partito popolare della libertà e della democrazia del premier uscente Mark Rutte, è in testa come previsto alle elezioni parlamentari olandesi con 35 seggi sui 150. Il centro sinistra è secondo.

Il primo ministro è dunque incamminato verso un nuovo mandato, ma anche in questa occasione dovrà formare un’alleanza per ottenere la maggioranza dei seggi: si va dunque verdo un nuovo governo di coalizione. Il partito pro Ue di centro sinistra, D66, secondo le proiezioni otterrebbe 27 seggi. Per raggiungere i 76 seggi necessari dunque il partito di Rutte dovrebbe allearsi con almeno altri due partiti.

Il Partito della Libertà degli anti islamici di Geert Wilders arretra e dovrebbe perdere 3 seggi, la coalizione Cristiano democratica ne perderebbe 5 e i laburisti resterebbo invariati. Le elezioni, tra le prime convocate nell’era Covid, si sono tenute in tre giorni proprio per ridurre gli assembramenti. Nonostante una campagna elettorale quasi tutta virtuale, giocata quasi esclusivamente dagli schermi delle televisioni, alla fine l’affluenza è stata dell’81%, appena un punto percentuale in meno rispetto a quella di cinque anni fa.