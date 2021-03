Spread the love











Elettra Lamborghini annuncia la morte del suo caro amico a quattro zampe e ammette le difficoltà che sta affrontando in questo periodo E’ un momento davvero molto particolare e triste per Elettra Lamborghini. La ricca ereditiera ha appena annunciato sul suo account Instagram di aver subito l’ennesimo lutto e che questo periodo è diventato per […]

L’articolo Elettra Lamborghini, la grave perdita: “Non ho pace in questo periodo” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...