Il doppio hamburger di manzo è un panino goloso che si può fare con facilità anche a casa, addirittura preparando i buns, che in questo caso sono fatti con lo yogurt, e quindi sono leggeri e molto soffici.

L’impasto dei buns è relativamente semplice, e se usate la planetaria farete prestissimo. La fase più critica dell’impasto è quella finale, quando sono stati aggiunti tutti gli ingredienti, se state usando l’impastatrice automatica aumentate leggermente la velocità e fate incordare (l’impasto si avvolge completamente sul gancio diventando liscio e compatto), altrimenti impastate bene a mano e poi con una spatola curva morbida prendete un angolo dell’impasto e allungatelo fino a portarlo verso il centro. Procedete così in senso orario per 10-15 minuti finché non cambia consistenza diventando liscio.

La cottura dei burger è affare personale, anche se vi piace la carne molto cotta, il nostro consiglio è di lasciarli almeno un po’ rosa al centro, in modo che restino morbidi e succulenti. L’altro consiglio è ovviamente quello di acquistare un macinato di prima scelta.

Con queste dosi otterrete 4 doppi hamburger e vi avanzeranno due buns per le vostre creazioni successive, si conservano un paio di giorni in una scatola ermetica.

Durata

Tempo di preparazione: 25 minuti + 2,5 ore di lievitazione



Tempo di cottura: 15 minuti



Tempo totale: 40 minuti + 2,5 ore di lievitazione

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per i buns:

10 g Lievito di birra fresco

120 ml Latte tiepido

420 g Farina W 280

30 g Zucchero Semolato

120 g Yogurt Bianco a temperatura ambiente

8 g Sale

1 Uovo

40 g Burro morbido

2 cucchiai Latte per spennellare

alcuni Semi Di Sesamo

Per il burger:

1 kg Macinato di manzo

2 cucchiaini Sale Fino

q.b. Pepe Nero macinato al momento

Per guarnire:

8 foglie Insalata lattuga

8 fette Provola affumicata

4 Pomodori ramati medi

1 Cipolla rossa

q.b. Aceto Di Mele

q.b. Ketchup per servire

Preparazione

Per preparare la ricetta del doppio hamburger di manzo, cominciate con lo sciogliere il lievito nel latte tiepido



Unite la farina, lo zucchero e poi lo yogurt, quindi il sale e mescolate a fondo. Aggiungete l’uovo e fatelo assorbire completamente, quindi il burro.

Formate una palla e mettete in una ciotola, coprite e fate raddoppiare (circa 1,5 ore a 22 gradi).

Fate cadere l’impasto su una spianatoia infarinata e dividete in 6 parti uguali.

Formate 6 sfere compatte e disponetele su una teglia foderata con carta da forno.



Ungete della pellicola e ricoprite fino al raddoppio (circa 1 ora).

Scaldate il forno a 180 gradi, spennellate i buns con il latte, spolverate con semi di sesamo e infornate per 25-30 minuti, finché sono ben dorati.

Affettate finemente la cipolla e immergetela per almeno mezz’ora in acqua e aceto di mele.



Lavate e tagliate in 4 fette i pomodori.



Lavate e tamponate la lattuga e affettate sottilmente la provola .

Unite in una ciotola il macinato di prima scelta, il sale e il pepe a piacere e mescolate bene.



Dividete in otto parti e formate 8 hamburger della stessa dimensione del diametro dei panini.



Cuocete su una griglia rovente da entrambi i lati.

Scolate la cipolla e tamponatela.



Tagliate a metà i bus, mettete una foglia d’insalata, due fettine di pomodoro, un hamburger, una fetta di provola, qualche anello di cipolla, il secondo hamburger, una fetta di provola, due di pomodoro e una foglia di lattuga per finire.



Eseguite gli stessi passaggi per tutti e 4 i panini.