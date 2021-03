COMMISSIONE MONTI OMS PER LA SANITÀ: DELEGARE AI TECNICI E CEDERE SOVRANITÀ

La Commissione Paneuropea sulla Salute e lo Sviluppo sostenibile, quella presieduta dall’ex Presidente del Consiglio italiano Mario Monti, ha pubblicato un documento in cui si elencano gli obiettivi che i Paesi devono conseguire per uscire dalla crisi sanitaria.

Il documento della Commissione Monti

“Ripensare la politica. Le priorità alla luce delle pandemie: un invito all’azione”, questo il titolo del documento, risultato dei lavori della commissione istituita lo scorso agosto dall’ufficio regionale europeo dell’OMS.

Innanzitutto è curioso notare dal titolo l’utilizzo del plurale rispetto al concetto di pandemia.

Quella dovuta al Sars Cov2 non è evidentemente l’unica pandemia che questa Commissione si aspetta per il prossimo futuro, facendo così propria la particolare, e poco rassicurante, profezia della Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. “L’Europa si prepari all’era delle pandemie”, aveva dichiarato qualche settimana fa sulla base di non meglio identificate fonti scientifiche.

Le discutibili priorità della Commissione OMS

Il documento della Commissione guidata da Mario Monti stila quindi una serie di priorità per i Governi tra cui: introdurre un panel intergovernativo sulle minacce sanitarie, sviluppare un sistema paneuropeo per il controllo delle malattie, creare un sistema europeo di raccolta dei dati sanitari, rafforzare il ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali come il Fondo Monetario per supportare i Governi.

Ora per dovere di cronaca è utile ricordare che un panel intergovernativo sulle minacce sanitarie esiste già e fino a prova contraria dovrebbe essere l’OMS. La Commissione Monti vorrebbe quindi creare un’ulteriore struttura burocratica perfettamente sovrapponibile a quella esistente?

Forse ci si sarebbe aspettato qualcosa di più da parte di una Commissione di esperti dopo 7 mesi di lavoro.

Anche le altre proposte non sembrano così entusiasmanti. Il sistema paneuropeo per il controllo delle malattie sembra evocare l’istituzione di un CTS a livello europeo.

Una proposta che va nella direzione di una maggiore cessione delle prerogative nazionali nell’ambito sanitario, così come l’intenzione di creare un sistema di raccolta dei dati sanitari sempre a livello europeo.

Cedere sovranità: il principio sempre caro a Monti

E la cessione della sovranità è anche alla base della proposta di rafforzare le istituzioni finanziarie internazionali, come supporto alla risposta alle emergenze sanitarie nazionali. Cedere sovranità e massima fiducia a gruppi di tecnici esperti: queste sono quindi le due raccomandazioni principali che emergono dal documento.

Non sorprende tuttavia leggere questo tipo di soluzioni da parte di chi auspicava proprio la necessità di crisi per costringere i cittadini ad accettare cessioni delle sovranità nazionali.

Quello che però stupisce nel documento è la totale nonchalance con cui si cita tra le righe il sotto finanziamento ai settori sanitari nazionali come una delle cause dell’attuale crisi. Sotto finanziamento a cui pare aver contribuito da protagonista, almeno in Italia, proprio Mario Monti. Quasi sette miliardi in meno alla sanità è stata una delle eredità lasciate dal suo Governo tecnico.

Pensavamo che questa crisi avesse finalmente messo a nudo la necessità di un sistema sanitario nazionale rafforzato con massicci investimenti pubblici oltre che la pericolosità di delegare con troppa leggerezza decisioni di rilevanza nazionale a gruppi di esperti senza passare dalla legittimazione parlamentare. E adesso l’ennesima Commissione creata con l’ambizione di portare i Paesi fuori dall’emergenza sembra andare invece nella direzione opposta.

Claudio Messora