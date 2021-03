come-arredare-la-casa-in-stile-mediterraneo

Se amate il sole e il mare, i colori che evocano la natura e le atmosfere marine, lo stile mediterraneo fa per voi. Elementi naturali, tocchi di blu intenso che contrastano con il bianco immacolato, dettagli ricchi di calore e freschezza: ricreare lo stile mediterraneo non è difficile e dona infinita luminosità agli ambienti. Dai divani color blu intenso ai tappeti che evocano le forme della natura, dai rivestimenti essenziali e performanti alle sedute adatte sia a spazi interni sia a quelli esterni, senza dimenticare l’illuminazione, che deve essere calda e suggestiva: ecco sette idee per ricreare lo stile mediterraneo e avere in casa il sole tutto l’anno.

Divani

Natuzzi

Una seduta comoda, avvolgente, per godersi i colori del mediterraneo in tutto relax: è la Collezione ARGO firmata da Paola Navone per Natuzzi. È una bellezza un po’ imperfetta quella che ispira la designer: un modo di guardare allo spazio con gli occhi di chi ama la mutevolezza della natura e dell’ambiente che ci circonda. Quella mutevolezza che è propria anche del movimento del mare, vitale e dinamico per definizione. Navone trae spunto proprio dalle suggestioni legate aicolori e alle tradizioni dell’area mediterranea e concepisce una collezione fatta di semplicità e di dettagli che raccontano quello stile di vita confortevole e rilassato proprio della Puglia. Un modo di rapportarsi alla terra e agli altri, quel legame con le proprie radici, quell’Armonia che da sempre Natuzzi porta nel mondo e che Paola Navone, designer cosmopolita per eccellenza e sempre alla ricerca di nuovi “mondi”, è riuscita a tradurre in modo assolutamente nuovo, unico e mai visto.

Sedute

Bonaldo

Per le sedute scegliete forme asciutte e leggere, rigorosamente in colori che richiamano la natura. Come quelle di Bonaldo: dall’eleganza del divano Ever More a Colibrì, poltrona dall’aspetto leggero e dalla presenza importante, dalle linee dinamiche della sedia Artika a quelle pulite e semplici di Itala. Sedute dal carattere distintivo e dal mood contemporaneo che riescono a interagire con l’ambiente circostante, diventandone parte integrante grazie anche alla possibilità di personalizzare tessuti e colorazioni dei complementi secondo il proprio stile.

Librerie

Natuzzi

Anche le librerie si ispirano alle suggestioni del Mediterraneo e alla fluidità del mondo marino. La libreria TIDE di Nika Zupanc per Natuzzi si ispira proprio alla bellezza del Mare Adriatico che dalla Slovenia arriva fino alla punta estrema della Puglia, parte essenziale dell’identità di Natuzzi Italia. Le forme dell’acqua sono interpretate attraverso il susseguirsi di curve e cerchi continui, che si trasformano ecletticamente e fluiscono attraverso tutti gli oggetti della collezione. Le linee curve della libreria Tide, un arredo modulare in metallo verniciato a polvere con finitura light gold, arricchiscono la zona living: le mensole seguono il movimento ondulato che ricorda l’andamento delle maree, creando un sinuoso moto ideale all’interno della stanza. I moduli sono disponibili in due dimensioni e permettono la creazione di innumerevoli composizioni. Un buon libro è un elemento immancabile per trascorrere intensi momenti di riposo e distensione.

Outdoor

Arper

Così come per gli interni, anche gli arredi dell’outdoor si ispirano alle atmosfere solari del Mediterraneo. Adell di Arper è una poltroncina lounge delicata e accogliente, adatta per contesti outdoor e interior. La scocca è realizzata all’80% in plastica riciclata post-industriale: tutti i materiali possono essere riciclati o riutilizzati, riducendo gli sprechi. Adell è prodotta senza l’utilizzo di colle, per essere disassemblata con lo scopo di consentire lo smaltimento responsabile.

Tessuti

Sahco

Per un arredamento che si ispiri al Mediterraneo, la parola d’ordine è blu, in tutte le sue sfumature e declinazioni. Come i tessuti di Sahco di Kvadrat: adatti a qualsiasi tipo di ambiente, creano atmosfera grazie alla loro luminosità e leggerezza.

Tappeti

cc-tapis

Motivi e geometrie ispirate al Mediterraneo, colori caldi che richiamano i fiori e frutti del Sud: i tappeti disegnati da Cristina Celestino per CC-Tapis evocano il calore dell’estate e la sua atmosfera. Il tutto, realizzato secondo tecniche artigianali e materie prime di alta qualità.

Rivestimenti

Marazzi

Realizzata con la tecnologia antimicrobica Puro Marazzi Antibacterial, garanzia di massima sicurezza dal punto di vista dell’igiene e della protezione prolungata delle superfici, Alba è la nuova collezione Marazzi prodotta con il 40% di materiale riciclato e rappresenta una scelta di design sicura ed eco-sostenibile. Ispirazione pietra marmorea in tre tonalità per pavimenti e rivestimenti, liberamente accostabili alle doghe effetto legno proposte in un’unica sfumatura dorata, e un ricercato impianto decorativo impreziosiscono la collezione. La superficie StepWise™, antiscivolo, morbida al tatto e facile da pulire, rende Alba la base ideale per un’eleganza sobria e confortevole, indoor e outdoor.