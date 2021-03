CASO ASTRAZENECA: LA SOLITA SUBALTERNITÀ DELL’ UE ALLE MULTINAZIONALI – Gianluigi Paragone

Byoblu ha incontrato il senatore di Italexit Gianluigi Paragone in merito al caso del vaccino AstraZeneca, recentemente sospeso in via precauzionale dall’AIFA. Un vero e proprio terremoto politico che una volta di più ha mostrato l’inefficacia della UE nel portare avanti una politica comune e soprattutto, la sua subalternità nei confronti delle multinazionali.

“Credo ci sia un evidente opacità in tutta la questione che ora esplode nella contraddizione delle parole delle stesse autorità che dovrebbero vigilare. Ora si parla di uno stop precauzionale quando fino a poche ore fa dicevano che andava tutto bene. Sicuramente non potranno rimangiarsi tutto quello che hanno detto finora quindi giovedì ci diranno che è tutto ok e non ci sono problemi. Ma è un tutto ok che rimane imprigionato in questa mancanza di trasparenza”.

Paragone commenta inoltre le tappe della fallimentare strategia operata dai governi per fronteggiare la crisi sanitaria: dall’app Immuni, ai banchi a rotelle, dalle mascherine cinesi su cui è aperta un’inchiesta fino alle ‘primule’ progettate dall’ex commissario Arcuri.

